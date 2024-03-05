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اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!

اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!







وأوضحت المرأة أن كلاهما عازبان وهما أصدقاء. وتعتقد أنه معجب بها، لكنها لا تبادله الاعجاب، بحسب موقع



وقالت: "في إحدى الأمسيات في الفندق بعد التدريب، جاء خلفي في الحانة وصفعني بشدة، فذرفت الدموع من شدة الألم، وصدم صديقي الذي كان بجانبي. وشعرت بالحرج والغضب لأنه كان شخصًا أحبه".



وأضافت المرأة أن صديقها نصحها بإخبار قسم الموارد البشرية في العمل والابلاغ عنه، وهذا ما قامت به بالفعل.



ومن المحتمل أن يفقد الرجل وظيفته بسبب سلوكه غير اللائق مع زميلته.

أخبرت سيدة تبلغ من العمر 37 عاماً أنها تعرضت لصفعة على مؤخرتها من قبل زميل لها في العمل يبلغ 49 عاماً.وأوضحت المرأة أن كلاهما عازبان وهما أصدقاء. وتعتقد أنه معجب بها، لكنها لا تبادله الاعجاب، بحسب موقع "ذا صن" وقالت: "في إحدى الأمسيات في الفندق بعد التدريب، جاء خلفي في الحانة وصفعني بشدة، فذرفت الدموع من شدة الألم، وصدم صديقي الذي كان بجانبي. وشعرت بالحرج والغضب لأنه كان شخصًا أحبه".وأضافت المرأة أن صديقها نصحها بإخبار قسم الموارد البشرية في العمل والابلاغ عنه، وهذا ما قامت به بالفعل.ومن المحتمل أن يفقد الرجل وظيفته بسبب سلوكه غير اللائق مع زميلته.