رفعها مصراع المتجر عن الأرض وعلقت بالهواء... كيف كان رد فعل السيدة المسنة؟ (فيديو)

رجل ستينيّ تلقى أكثر من 200 لقاح لكورونا... ما اكتشفه العلماء في جسمه أذهلهم!

رجل ستينيّ تلقى أكثر من 200 لقاح لكورونا... ما اكتشفه العلماء في جسمه أذهلهم!

اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!