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رجل ستينيّ تلقى أكثر من 200 لقاح لكورونا... ما اكتشفه العلماء في جسمه أذهلهم!
منوعات
2024-03-06 | 04:22
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رجل ستينيّ تلقى أكثر من 200 لقاح لكورونا... ما اكتشفه العلماء في جسمه أذهلهم!
رجل ستينيّ تلقى أكثر من 200 لقاح لكورونا... ما اكتشفه العلماء في جسمه أذهلهم!
يخضع رجل يبلغ من العمر 62 عامًا، يدعي أنه تلقى أكثر من 200 لقاح لكوفيد-19، للدراسة من قبل خبراء يقولون إنهم مندهشون من النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن.
ووجد التحليل ألماني نُشر في مجلة Lancet Infectious Diseases، أن اللقاحات استمرت في إنتاج المستضدات وتوفير مناعة متزايدة - حتى بعد 217 جرعة مزعومة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
واقترب الباحثون في جامعة فريدريش ألكسندر إرلانغن نورنبرغ وجامعة إرلانغن وميونيخ وفيينا من الشخص الذي لم يذكر اسمه بعد سماع تقارير وسائل الإعلام المحلية.
"اتصلنا به ودعوناه للخضوع لاختبارات مختلفة في إرلانغن"، قال الدكتور كيليان شوبر، من معهد علم الأحياء الدقيقة في مستشفى إرلانغن الجامعي بألمانيا، في بيان مكتوب، "لقد كان مهتمًا جدًا بالقيام بذلك".
ووجد الفريق دليلا رسميا على وجود 134 لقاحا لكوفيد-19 من ثمانية أنواع مختلفة على مدى تسعة أشهر.
ويزعم هذا الرجل الستيني السعيد أنه تم تلقيحه 217 مرة على مدار 29 شهرًا.
ومن غير المعروف سبب حصول الرجل على هذا العدد الكبير من التطعيمات.
وفتح المدعي العام في مدينة ماغدبورغ الألمانية، حيث يعيش موضوع الدراسة، تحقيقا في الاحتيال للتحقيق في ادعاءات الرجل، لكنه لم يوجه أي اتهامات قط.
وقام المشارك الشغوف بتزويد الفريق البحثي بعينات الدم واللعاب التي تم جمعها سابقاً، بالإضافة إلى عينات جديدة. حتى أنه أصر على الحصول على المزيد من التطعيمات بعد أن تواصل معه الفريق وقدم له عينات بعد حقنها.
ولم يبلغ الرجل الذي حصل على درجة عالية من التطعيم عن أي آثار جانبية من التطعيمات.
ومع ذلك، وجد الباحثون أن جهازه المناعي أنتج كمية كبيرة من الأجسام المضادة ضد SARS-CoV-2.
وقالت كاثرينا كوشر، إحدى المؤلفين الرئيسيين للدراسة، في البيان: "بشكل عام، لم نجد أي مؤشر على استجابة مناعية أضعف، بل على العكس من ذلك”.
ووجد الفريق أن الجهاز المناعي للرجل يعمل بكامل طاقته وأظهر علامات زيادة المناعة ضد فيروس كورونا، مقارنة بأولئك الذين تلقوا ثلاث جولات نموذجية من اللقاح.
وحتى الجرعة الأخيرة التي شملتها الدراسة – والتي قال الرجل إنها رقم 217 له – وجد أنها تنتج المزيد من المستضدات وتعزز المناعة.
ولم يجد الباحثون أيضًا أي دليل على أن الشخص قد أصيب بكوفيد-19 على الإطلاق.
وكانت هذه الدراسة هي الأولى التي أظهرت تأثيرات التطعيم المفرط على جهاز المناعة.
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ستينيّ
لكورونا...
اكتشفه
العلماء
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