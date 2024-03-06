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وفاة ابنة الـ8 أشهر في حوض الاستحمام... أهملها والدها وهذا ما كان يقوم به!

وفاة ابنة الـ8 أشهر في حوض الاستحمام... أهملها والدها وهذا ما كان يقوم به!







وقالت الشرطة عند وصولها إلى منزل بوركبرنيت، إنها عثرت على الطفلة الرضيعة متوفاة بشكل مأساوي بعد انتشالها من حوض الاستحمام، وفق موقع



وكان والد الرضيعة هو الشخص البالغ الوحيد الموجود وقت وقوع الحادث، لذلك حُكم عليه بتهمة القتل العمد.

ألقي القبض على أب يبلغ من العمر 20 عامًا في ولاية تكساس في أميركا بعد أن غرقت ابنته البالغة من العمر 8 أشهر في حوض الاستحمام، بينما كان ملتهياً في ألعاب الفيديو لدرجة أنه لم يتمكن من إنقاذ حياتها.وقالت الشرطة عند وصولها إلى منزل بوركبرنيت، إنها عثرت على الطفلة الرضيعة متوفاة بشكل مأساوي بعد انتشالها من حوض الاستحمام، وفق موقع "فوكس نيوز" وكان والد الرضيعة هو الشخص البالغ الوحيد الموجود وقت وقوع الحادث، لذلك حُكم عليه بتهمة القتل العمد.