الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"هناك شيء شرير يحدث"... سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ بعد اصطدامها بعنف في المحيط وهذا ما حل بها! (فيديو)
منوعات
2024-03-06 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"هناك شيء شرير يحدث"... سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ بعد اصطدامها بعنف في المحيط وهذا ما حل بها! (فيديو)
"هناك شيء شرير يحدث"... سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ بعد اصطدامها بعنف في المحيط وهذا ما حل بها! (فيديو)
تم القتل الرحيم لسمكة قرش بيضاء ضخمة شوهدت وهي تضرب بعنف في المياه الضحلة بعد أن جرفتها الأمواج إلى الرمال على شاطئ شعبي.
ورصد رجال الإنقاذ لأول مرة سمكة القرش التي يبلغ طولها أربعة أمتار وهي تكافح في الماء أمام نادي Kingscliff Beach Bowls، بالقرب من حدود كوينزلاند على ساحل نيو ساوث ويلز، صباح الاثنين.
وقالت سوزي مارتن المحلية، التي التقطت لقطات مذهلة لسمكة القرش على الشاطئ، إنها اعتقدت في البداية أنه دلفين في ورطة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقالت لموقع Yahoo News: "من الواضح أنها كانت تعاني... ولم تكن على ما يرام على الإطلاق".
وسارع راكبو الأمواج إلى التجديف إلى الشاطئ وتجمع حشد كبير على الشاطئ حيث تم استدعاء متخصصين من Sea World القريبة في غولد كوست إلى مكان الحادث.
لقد فات الأوان بالنسبة للخبراء لإنقاذ حياة القرش.
وقالت شركة سي وورلد في بيان: "للأسف، كان القرش في حالة سيئة بعد وصوله إلى الشاطئ، وقام فريق سي وورلد البيطري بوصف الأدوية لجعله مريحًا قبل وفاته".
وتابعت: "يبدو أن سمكة القرش تعاني من مشاكل صحية كامنة، حيث إن سلوك الضرب الذي شوهد في المياه الضحلة قبل الشاطئ ليس أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهذه الأنواع، وعلى الرغم من عدم وجود علامات غير عادية على سمكة القرش، ستقوم إدارة مصايد الأسماك في نيو ساوث ويلز بإجراء تشريح لمحاولة تحديد سبب حالتها".
وقالت سيوبهان هوليهان، خبيرة أسماك القرش في عالم البحار، لقناة ABC إنه من المحتمل أن يكون هناك "شيء شرير يحدث داخل القرش."
وأضافت: "قد تكون مريضة أو تناولت شيئًا لا ينبغي لها تناوله".
وتقول خدمة تتبع أسماك القرش Dorsal Watch إن الرؤية اليوم هي السابعة لمنطقة كينغسكليف هذا العام.
آخر الأخبار
منوعات
يحدث"...
عملاقة
تنجرف
الشاطئ
اصطدامها
المحيط
(فيديو)
التالي
ما هو المؤشر الأساسي للطلاق؟... إليكم ما كشفته إحدى الاختصاصيات في العلاقات والمواعدة
امرأة تكتشف شكلا غريبا للبطاطا بعد يومين على تخزينها... والبعض شبّهها بخصيتي الرجل! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-23
في مشهد يحبس الأنفاس: صارع سمكة قرش عملاقة لانقاذ حياتها... صياد يمسك بـ"الوحش" ويعيده إلى البحر! (فيديو)
منوعات
2023-12-23
في مشهد يحبس الأنفاس: صارع سمكة قرش عملاقة لانقاذ حياتها... صياد يمسك بـ"الوحش" ويعيده إلى البحر! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-23
مؤثرة اجتماعية تبدي رأيها بعملها: "شعرت وكأنني أصبحت أكثر سطحية"... وهذا ما قررته! (فيديو)
منوعات
2024-02-23
مؤثرة اجتماعية تبدي رأيها بعملها: "شعرت وكأنني أصبحت أكثر سطحية"... وهذا ما قررته! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-18
الأمواج قذفت "وحش المحيط المرعب" إلى الشاطئ... وهذه هي طبيعته! (صور)
منوعات
2024-02-18
الأمواج قذفت "وحش المحيط المرعب" إلى الشاطئ... وهذه هي طبيعته! (صور)
0
منوعات
2024-02-07
"المظلوم عند ربو بريء"... كاتريكسا ترد على شروق ودكتور فود وهذا ما قالته! (فيديو)
منوعات
2024-02-07
"المظلوم عند ربو بريء"... كاتريكسا ترد على شروق ودكتور فود وهذا ما قالته! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:07
طفلة تفضل مدبرة المنزل على والدتها... وهذا ما قالته الأخيرة!
منوعات
09:07
طفلة تفضل مدبرة المنزل على والدتها... وهذا ما قالته الأخيرة!
0
منوعات
08:12
طفلة تعاني من متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط... حالة نادرة وهذه تفاصيلها (صورة)
منوعات
08:12
طفلة تعاني من متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط... حالة نادرة وهذه تفاصيلها (صورة)
0
منوعات
07:36
ظروف الحمل والولادة في قطاع غزة "أسوأ من جهنم"
منوعات
07:36
ظروف الحمل والولادة في قطاع غزة "أسوأ من جهنم"
0
منوعات
07:21
ما هو المؤشر الأساسي للطلاق؟... إليكم ما كشفته إحدى الاختصاصيات في العلاقات والمواعدة
منوعات
07:21
ما هو المؤشر الأساسي للطلاق؟... إليكم ما كشفته إحدى الاختصاصيات في العلاقات والمواعدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-09
الهلال بطلاً لكأس الرياض
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-09
الهلال بطلاً لكأس الرياض
0
خبر عاجل
2024-01-14
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
خبر عاجل
2024-01-14
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
0
فنّ
2024-03-04
نجمة عربيّة تفقد 750 ألف دولار أميركي من منزلها... والشرطة تتحرّك لمعرفة هوية السارق
فنّ
2024-03-04
نجمة عربيّة تفقد 750 ألف دولار أميركي من منزلها... والشرطة تتحرّك لمعرفة هوية السارق
0
منوعات
2024-01-08
تعرّفوا على صاحبة الحظ السعيد... LBCI تسلّم سيّارة للفائزة في ليلة رأس السنة (فيديو)
منوعات
2024-01-08
تعرّفوا على صاحبة الحظ السعيد... LBCI تسلّم سيّارة للفائزة في ليلة رأس السنة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:34
جولة تفقدية للجنة الصليب الأحمر الدولي..والانطلاقة من مستشفى مرجعيون الحكومي
أخبار لبنان
06:34
جولة تفقدية للجنة الصليب الأحمر الدولي..والانطلاقة من مستشفى مرجعيون الحكومي
0
أخبار دولية
06:31
دول آسيان واستراليا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الأونروا في غزة
أخبار دولية
06:31
دول آسيان واستراليا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الأونروا في غزة
0
أخبار دولية
06:27
عباس في أنقرة للبحث في أوضاع الأراضي الفلسطينية وسبلِ وقفِ العدوان الإسرائيلي
أخبار دولية
06:27
عباس في أنقرة للبحث في أوضاع الأراضي الفلسطينية وسبلِ وقفِ العدوان الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:11
المطارنة الموارنة: لضبط الوجود السوري لأن الخطر يدق أبواب هوية لبنان
أخبار لبنان
06:11
المطارنة الموارنة: لضبط الوجود السوري لأن الخطر يدق أبواب هوية لبنان
0
أخبار دولية
04:49
بريطانيا تحذر إسرائيل من حدوث مجاعة في غزة
أخبار دولية
04:49
بريطانيا تحذر إسرائيل من حدوث مجاعة في غزة
0
أخبار دولية
00:21
ترامب يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري
أخبار دولية
00:21
ترامب يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري
0
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
2
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
3
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
4
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
5
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
منوعات
14:57
اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!
منوعات
14:57
اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!
7
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
8
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More