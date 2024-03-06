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امرأة تكتشف شكلا غريبا للبطاطا بعد يومين على تخزينها... والبعض شبّهها بخصيتي الرجل! (صورة)

منوعات
2024-03-06 | 06:37
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امرأة تكتشف شكلا غريبا للبطاطا بعد يومين على تخزينها... والبعض شبّهها بخصيتي الرجل! (صورة)
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امرأة تكتشف شكلا غريبا للبطاطا بعد يومين على تخزينها... والبعض شبّهها بخصيتي الرجل! (صورة)

امرأة تكتشف شكلا غريبا للبطاطا بعد يومين على تخزينها... والبعض شبّهها بخصيتي الرجل! (صورة)

أثارت صورة غريبة حيرة آلاف الأمهات وذلك بعد نشر إحدى النساء صورة أظهرت البطاطا مغطاة بطبقة من الخيوط البيضاء الغريبة.

وتساءلت المرأة عن السبب الذي جعل البطاطا تبدو على الشكل التالي، معتقدة أنها عفن، وذلك بعد يومين على شرائها.

وفي هذا السياق، نشرت المرأة الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبة المساعدة والمشورة، ولكنها لم تتوقع أن يثير سؤالها البريء محادثة كهذه، حيث شبّه البعض شكل البطاطا بخصيتي الرجل.

كما رجح العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنتاجا مفاده أن تكون تلك الخيوط عبارة عن شبكة عنكبوت.
 
 
 
 

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