ما هو المؤشر الأساسي للطلاق؟... إليكم ما كشفته إحدى الاختصاصيات في العلاقات والمواعدة

ما هو المؤشر الأساسي للطلاق؟... إليكم ما كشفته إحدى الاختصاصيات في العلاقات والمواعدة

كشفت مدربة المواعدة، "ديبي ريفرز"، عما يشير إلى انفصال الزوجين في المستقبل، والذي يُعتبر بمثابة "قاتل للعلاقات" و"مؤشر رئيسي للطلاق".



وفي هذا السياق، عبّرت ريفرز أن الازدراء في المواقف يشكّل المؤشر الأساسي للطلاق، أو بتعبير أدقّ؛ شعور الشخص بأنه أقل قيمة ومستوى من شريكه، كما لو كان أقل شأنا، ويشمل أيضًا مشاعر الغضب والاستياء.



وقالت ريفرز إن هناك أربعة أنواع من التواصل التي تقتل العلاقات، وهي الازدراء، الانتقاد، المماطلة وعدم الاصغاء إلى الشخص الآخر ضمن العلاقة.



وفي التفاصيل، تشمل علامات الازدراء الشائعة الإهانات، السخرية، الفكاهة العدائية والتصرف الدائم وكأنه هناك منافسة بين الطرفين.



وينبع هذا الشعور بسبب الإحساس بالنقص أمام الشريك ما يخلق جوًّا من التفوق والمنافسة.



وشرحت ريفرز أنه من المهم التعرف على العلامات التحذيرية في وقت مبكر ومعالجتها بشكل مباشر، من خلال التواصل الصادق والاحترام المتبادل لتعزيز علاقة صحية وأكثر ديمومة.