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طفلة تعاني من متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط... حالة نادرة وهذه تفاصيلها (صورة)

منوعات
2024-03-06 | 08:12
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طفلة تعاني من متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط... حالة نادرة وهذه تفاصيلها (صورة)
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طفلة تعاني من متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط... حالة نادرة وهذه تفاصيلها (صورة)

طفلة تعاني من متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط... حالة نادرة وهذه تفاصيلها (صورة)

تعاني طفلة بريطانية من "متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط"، وهي واحدة من أصل 100 شخص فقط في العالم الذي يعانون من هذه الحالة.

وفي التفاصيل، يختلف شعر "ليلى ديفيس"، البالغة من العمر ثلاث سنوات، كونه جاف، مجعد ومتطاير، إذ لا تستطيع والدتها تسريحه بشكل مسطح وطبيعي.

ويتطور عادة هذا المرض أثناء مرحلة الطفولة، غالبًا بين مرحلة الرضاعة وسن الثالثة ولكن بإمكانه الظهور في وقت متأخر، ولكنه يتحسن عند بلوغ مرحلة المراهقة.

وتتميز ديفيس الشقراء بأنها فتاة سعيدة جدًا، خصوصا أنها ليست خجولة بسبب هذا الموضوع.
 
 

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