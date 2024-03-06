طفلة تفضل مدبرة المنزل على والدتها... وهذا ما قالته الأخيرة!

رفعها مصراع المتجر عن الأرض وعلقت بالهواء... كيف كان رد فعل السيدة المسنة؟ (فيديو)

رفعها مصراع المتجر عن الأرض وعلقت بالهواء... كيف كان رد فعل السيدة المسنة؟ (فيديو)

اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!