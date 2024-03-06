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امرأة تقوم بتصوير إحدى زميلاتها عارية داخل غرفة تبديل الملابس... وهذا ما تسبّب به تعليق أحد المؤثرين على الحادثة! (صور)
منوعات
2024-03-06 | 10:11
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امرأة تقوم بتصوير إحدى زميلاتها عارية داخل غرفة تبديل الملابس... وهذا ما تسبّب به تعليق أحد المؤثرين على الحادثة! (صور)
امرأة تقوم بتصوير إحدى زميلاتها عارية داخل غرفة تبديل الملابس... وهذا ما تسبّب به تعليق أحد المؤثرين على الحادثة! (صور)
انتقد مؤثر اللياقة البدنية "جوي سوول" امرأة لتصويرها أحد زميلاتها في المنتجع الصحي داخل غرفة تبديل الملابس، قبل أن يكتشف أنه أدى في نهاية الأمر إلى إلغاء عضويتها.
وشارك سوول عبر حسابه على منصة انستغرام مقتطفًا من المقطع غير اللائق أمام متابعيه البالغ عددهم 3.7 مليون.
وأوضح سوول أنه شاهد المقطع "المثير للاشمئزاز" و"المنحرف" بعد أن نشرته المرأة عبر حسابها، وكشفت اثنتين من صديقاتها تجلسان في المنتجع بينما تضحكان على زميلتهن التي كانت تبدّل ملابسها.
وانتقلت اللقطة بعد ذلك إلى المرأة المعنية، التي بدت عارية، حيث كتبت المرأة التي قامت بتصويرها أنها كانت تقدم لهن "عرضًا مجانيًا".
وفي هذا السياق، اتخذ المنتجع قرارا ببدء تحقيق شامل بشأن الحادثة وستحاول الإدارة العثور على النساء للتحقيق في هذا الأمر.
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