استعدادًا لنهاية العالم... رجل يتخلى عن ممتلكاته الدنيوية ويحث المتابعين على تبديل أسلوب حياتهم قبل فوات الأوان! (فيديو)

استعدادًا لنهاية العالم... رجل يتخلى عن ممتلكاته الدنيوية ويحث المتابعين على تبديل أسلوب حياتهم قبل فوات الأوان! (فيديو)

تخلى "آرون فليتشر"، الذي يستعد لنهاية العالم، عن أسلوب حياته التقليدي، كموظف ضمن شركة، وأصبح مزارعًا بلا مأوى بكامل إرادته الشخصية.



وفي التفاصيل، اختار فليتشر الابتعاد عن طريقة العيش التقليدية، والتنقل بين مزارع عشوائية مع قطيع من الأغنام بالإضافة إلى زراعة طعامه الخاص.



كما أن فليتشر تخلص من معظم ممتلكاته الدنيوية، ونقل ما تبقى له من ممتلكات إلى عربة خشبية يستخدمها في رحلاته، وحثّ المتابعين على تبديل أسلوب حياتهم قبل فوات الأوان.



وعلى الرغم من انفصاله عن المجتمع التقليدي، إلا أن عائلة وأصدقاء فليتشير يدعمون قراره وأسلوب حياته الجديد.