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شبيهة "بريتني سبيرز" تتقاضى أكثر من 25000 دولار سنويا... وهذا سر نجاحها! (فيديو)
منوعات
2024-03-06 | 15:21
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شبيهة "بريتني سبيرز" تتقاضى أكثر من 25000 دولار سنويا... وهذا سر نجاحها! (فيديو)
شبيهة "بريتني سبيرز" تتقاضى أكثر من 25000 دولار سنويا... وهذا سر نجاحها! (فيديو)
استفادت راقصة من شبهها المذهل بالمغنية "بريتني سبيرز" إلى نشاط جانبي مربح يؤمّن لها مبلغًا مذهلاً، يصل إلى نحو 3000 دولار في الليلة الواحدة.
وقالت "أليغرا دوفال"، البالغة من العمر 35 عاماً، إنها كانت تُقارَن بنجمة البوب طوال حياتها، حتى أن تُلقّب بـ"بريتني" بين أصدقائها.
وقبل ثلاث سنوات، قررت دوفال الاستفادة من هذا التشابه الكبير بينها وبين سبيرز لتحوّله إلى مهنة، حيث تعلمت كلمات أشهر أغانيها، لتؤديها من خلال حركة شفاهها على أنغام صوت المغنية، بالإضافة إلى تقديمها رقصات مميزة أثناء الأداء.
وفي هذا السياق، تتقاضى دوفال حوالي 3000 دولار مقابل عرض لليلة واحدة في النوادي الليلية والمهرجانات.
وأصبحت دوفال الآن ناجحة جدًا، وحولت نشاطها الجانبي إلى مصدر دخلها الرئيسي، حيث تجني حوالي 25000 دولار سنويًا.
ورغم أنها لم تبدأ عملها الحالي إلا في وقت لاحق من حياتها، فقد درست دوفال الباليه، الجاز والغناء منذ سن الثالثة، وهي المهارات التي ساعدتها على النجاح في حياتها الفنية والاستعراضية.
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"بريتني
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تتقاضى
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دولار
سنويا...
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