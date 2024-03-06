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للمرة الأولى... الحملان "ذات الأنف الأسود" تولد خارج موطنها الأصلي: من أجمل الخراف حول العالم! (صور)
منوعات
2024-03-06 | 16:01
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للمرة الأولى... الحملان "ذات الأنف الأسود" تولد خارج موطنها الأصلي: من أجمل الخراف حول العالم! (صور)
للمرة الأولى... الحملان "ذات الأنف الأسود" تولد خارج موطنها الأصلي: من أجمل الخراف حول العالم! (صور)
وُلد أول نوع نادر من الحملان "ذات الأنف الأسود" في المملكة المتحدة، حيث انتشرت صور رائعة أظهرت المجموعة.
وقالت "إميلي دنكان"، التي تدير المزرعة مع زوجها إن هذه أول مجموعة خراف من هذا النوع تولد في المملكة المتحدة، وهذا ليس أمرًا عاديًّا للغاية.
كما شرحت دنكان أن لون الحملان ليس العامل الوحيد الذي يميزها، بل أيضًا مزاجها الودود.
ونادرا ما يتم رؤية سلالة الحملان هذه خارج سويسرا، موطنها الأصلي، وتُعتبر أجمل الخراف حول العالم، وتصل قيمة كل منها إلى حوالي 10 آلاف جنيه استرليني.
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