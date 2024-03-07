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خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!

منوعات
2024-03-07 | 04:00
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خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!
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خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!

خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!

روى رجل قصته عبر موقع ذا صن، قائلا: " عندما اعترفت زوجتي بأن كان لها خمسة عشاق آخرين أثناء زواجنا، أعتقد أنها توقعت مني أن أتركها وأرحل، ولكن بدلا من ذلك، لقد أثارني الأمر حقا. الآن أريدها أن تفعل ذلك مرة أخرى - بينما أشاهد."

وتابع الرجل: "عمري 45 عامًا وعمرها 43 عامًا. لقد تزوجنا منذ 18 عامًا... كنت أعلم أنه كان لديها الكثير من الشركاء قبل أن نلتقي، واشتبهت في أنها لم تكن دائمًا مخلصة لي... عندما عثرت على صور مثيرة لها - لم أرها من قبل - واجهتها بشأن الجهة التي أرسلت الصورة اليها، فانهارت واعترفت بأنها كانت على علاقة مع رجل من العمل، لكنها قالت إن الأمر انتهى. طلبت منها أن تكون صادقة بشأن ما إذا كان هناك آخرون."

وأضاف: "في تلك اللحظة، كشفت لي الحقيقة، ولكن لدهشتها ودهشتي، لم أكن غاضبًا. أردت أن أعرف كل التفاصيل... وكلما أخبرتني أكثر، شعرت بالإثارة الجنسية أكثر... وانتهى بنا الأمر بممارسة الجنس بشكل لا يصدق - الأفضل منذ سنوات... ومنذ ذلك الحين، أطلب منها أن تصف كيف مارسوا معها الحب".

وأشار الزوج الى أن "لقد كانت غير مرتاحة في البداية - أعلم أنها لا تزال تشعر بالذنب - لكنها الآن سعيدة بإلزامها بذلك... الحقيقة هي أن تخيلها مع رجال آخرين كان دائمًا خيالًا كبيرًا بالنسبة لي... أريد أن أعتبر الأمر أبعد من ذلك. أحب أن أكون هناك عندما تمارس الجنس مع رجل آخر... لا أريد علاقة ثلاثية - فقط أن أكون في الغرفة وأشاهد... لكنني لا أعرف كيف أقترح ذلك، ولا أريد الضغط عليها للقيام بذلك."

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