شقيقتان سقطتا من لعبة في مدينة الملاهي في هذا البلد العربي... والنتيجة كارثية!

شقيقتان سقطتا من لعبة في مدينة الملاهي في هذا البلد العربي... والنتيجة كارثية!



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشقيقتين سلا وآمنة، عقب سقوطهما من أعلى لعبة في مدينة ملاهي بمدينة جازان في المملكة العربية السعودية.



وباشرت الجهات المختصة في منطقة جازان بالتحقيقات حول الحادث الأليم.



ومدينة الملاهي المذكورة كانت قد انطلقت في المهرجان الشتوي، لتتحول بين لحظةٍ وأخرى، من مكان ترفيهي يزوره رواد المنطقة إلى مكان كارثي خلّد لحظات ألم ورعب.