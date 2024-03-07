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استخدموا حوض السباحة الخاصّ به... رجل يُلقن 3 أطفال درساً قاسياً وهكذا عُثر عليهم! (فيديو)
منوعات
2024-03-07 | 08:47
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استخدموا حوض السباحة الخاصّ به... رجل يُلقن 3 أطفال درساً قاسياً وهكذا عُثر عليهم! (فيديو)
اتهمت الشرطة الأسترالية رجلاً يبلغ من العمر 45 عامًا بالاعتداء بعد أن انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر فيه وهو يقف أمام أطفال صغار من الهنود الأصليين مقيدين برباطات مضغوطة.
وقال القائم بأعمال مساعد مفوض شرطة أستراليا الغربية، رود وايلد، إن الشرطة تلقت مكالمة بعد ظهر الثلاثاء من أحد سكان بلدة بروم، الذي أفاد بأن الأطفال، الذين قيل لاحقًا إن أعمارهم ستة وسبعة وثمانية أعوام، كانوا يسبحون دون إذن في "حوض سباحة غير مأهول" في عقار مجاور.
وبعد عشر دقائق، قالت الشرطة إنها تلقت مكالمة ثانية من الرجل، يخبرها فيها أنه قام بتقييد الأطفال بعد تسببهم في أضرار في نفس الموقع.
وعثر الضباط الذين وصلوا إلى المنزل على الطفلين الأصغر سنا "مقيدين جسديا" بأربطة، ثم عثروا لاحقا على الصبي البالغ من العمر ثماني سنوات بعدما فرّ من مكان الحادث.
وقالت الشرطة إن مستوى القوة المستخدمة لتقييد الأطفال "لم يكن متناسبا مع الظروف".
ووُجهت للرجل، الذي لم تحدد الشرطة هويته، تهمة الاعتداء المشدد.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر الإنترنت طفلين مقيدين ويبكيان بينما يصرخ المتفرجون على الرجل للسماح لهم بالرحيل.
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