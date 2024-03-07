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امرأة ترغب في الانفصال عن زوجها وإبعاد أطفالها عنه... ولكن ما الذي يعيقها؟
منوعات
2024-03-07 | 09:08
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امرأة ترغب في الانفصال عن زوجها وإبعاد أطفالها عنه... ولكن ما الذي يعيقها؟
امرأة ترغب في الانفصال عن زوجها وإبعاد أطفالها عنه... ولكن ما الذي يعيقها؟
شاركت امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً قصة معاناتها في زواج دام 12 سنة، بعدما أدركت أن أطفالها يعانون كذلك، وأوضحت أنها ترغب في الانفصال عن زوجها.
ولكنها تشعر باليأس وفقدان الأمل، لأن زوجها البالغ من العمر 42 عاماً يرفض الانفصال عنها، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وقالت المرأة: "أطفالنا في التاسعة والسابعة من العمر. ولكن شريكي هو شخص لا يمكن العيش معه، فهو يقضي معظم وقته خارج المنزل، ويشرب كثيرًا، ولا يساعدني أبدًا في رعاية الأطفال. لذلك لا أستطيع الخروج من المنزل أبدًا".
وبالنسبة للرجل، فإن أنشطة الأطفال مملة، وهو لديه الكثير من الأمور المهمة لينشغل بها بعيداً عن عائلته. حتى أنه لا يساعد شريكته أثناء مرضها.
واشتكى الأطفال مرات عدة من والدهم الذي لا يبرز لهم أي اهتمام.
وأضافت المرأة: "عندما أحاول التحدث معه، يعتبر أنني أتذمر بشكل مستمر وأضايقه. لقد فكرت في المغادرة مع الأطفال ولكنني لا أستطيع تحمل تكاليف الإيجار في أي مكان بسبب دخلي بدوام جزئي. وبما أنني أتحمل رهنًا عقاريًا مشتركًا، فلا يحق لي الحصول على سكن".
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