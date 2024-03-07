بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!

اضطرت طائرة بوينغ تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" إلى الهبوط اضطراريا في ولاية تكساس الأميركية يوم الاثنين بعد دقائق فقط من رحلتها، إثر اندلاع ألسنة اللهب في أحد محركاتها النفاثة.

ويظهر مقطع فيديو صادم النار تتفاقم من أسفل الجناح الأيسر للطائرة، أي على بعد بوصات فقط من نوافذ الركاب. وكانت النيران شديدة الحرارة لدرجة أنها بدت بيضاء تقريبًا في سماء الليل.

وبحسب المعلومات، الطائرة على بعد 15 دقيقة فقط من الرحلة التي استغرقت ساعتين إلى فورت مايرز بولاية فلوريدا عندما وقع الحادث، حسبما قال الراكب دوريان د. سيردا، الذي صور الفيديو.

ولحسن الحظ، لم يصب أحد في هذه المحنة المرعبة.

بدورها، قالت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان لها: "عادت الرحلة 1118 إلى هيوستن بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب مشكلة في المحرك، وهبطت بسلام ونزل الركاب بشكل طبيعي"، مضيفةً أنهم رتبوا طائرة جديدة لنقل الركاب إلى وجهتهم.