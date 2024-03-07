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وفاة ابن الـ11 عاماً بسبب تيك توك... قام بتحدٍ خطير وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-03-07 | 10:00
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وفاة ابن الـ11 عاماً بسبب تيك توك... قام بتحدٍ خطير وهذه التفاصيل!
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وفاة ابن الـ11 عاماً بسبب تيك توك... قام بتحدٍ خطير وهذه التفاصيل!

وفاة ابن الـ11 عاماً بسبب تيك توك... قام بتحدٍ خطير وهذه التفاصيل!

تم العثور على تومي لي بيلينغتون، 11 عامًا، فاقدًا للوعي في منزل أحد أصدقائه، وفق موقع "ذا صن".

وتم نقله إلى المستشفى قبل إعلان وفاته بعد وقت قصير.

وادعت جدة تومي لي الحزينة منذ ذلك الحين أنه قُتل أثناء محاولته القيام بتحدي تيك توك "الكروم"، وهو مصطلح عام يستخدم لوصف ممارسة استنشاق الأبخرة السامة من مصادر مثل الطلاء والمذيبات.

وبعد قيامه بهذا التحدي، أُصيب تومي لي من أميركا بسكتة قلبية وتوفي على الفور.

وحذر الخبراء من أن "الكروم" يمكن أن يسبب فقدان الوعي، وربما الاختناق المميت، والنوبات القلبية.

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