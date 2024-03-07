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تسريب رزنامة تظهر مدرسين يرتدون ملابس فاضحة وزيّ راهبة ويتصورون بطريقة بذيئة... وهذا ما حصل بعدها! (صور)
منوعات
2024-03-07 | 10:11
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تسريب رزنامة تظهر مدرسين يرتدون ملابس فاضحة وزيّ راهبة ويتصورون بطريقة بذيئة... وهذا ما حصل بعدها! (صور)
تسريب رزنامة تظهر مدرسين يرتدون ملابس فاضحة وزيّ راهبة ويتصورون بطريقة بذيئة... وهذا ما حصل بعدها! (صور)
تعرضت مدرسة ثانوية لانتقادات شديدة بعد أن تم تسريب رزنامة مليئة بالصور من جلسة تصوير بذيئة للموظفين.
وأظهرت الرزنامة المسيئة معلمي مدرسة بالمورال الحكومية الثانوية في بريسبان بأستراليا وهم يرتدون ملابس ضيقة وفاضحة، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وتم تصوير احدى الموظفات التي ارتدت ملابس راهبة ووضعت قدمها على أحد الموظفين الذكور - الذي كان يجلس على يديه وركبتيه في مانكيني ذهبي لامع.
وتظهر صورة أخرى نفس المعلم الذي يرتدي مانكيني وهو يقف على مكتبه وساقيه متباعدتين والقلم في يد والهاتف في اليد الأخرى.
وتظهر الصورة الثالثة معلمة تصب علبة حليب على إحدى الموظفات.
ووفقًا للمصادر، تمت طباعة الصور لتقويم الموظفين لعام 2023 الذي كان معلقًا في غرفة المعلمين.
وتعرضت المدرسة لانتقادات شديدة منذ تسريب الصور.
وقالت مديرة كوينزلاند السابقة تريسي تولي لبرنامج Today Show إن الصور كانت وصمة عار على سمعة المدرسة.
وقالت: "إنه تجاهل تام لاحترام المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع والطلاب والمعلمين الآخرين... هذا شيئ غير مقبول. هذه ليست مزحة. هذه المدرسة هي مدرسة التميز."
وفي الوقت نفسه، قال السيناتور عن ولاية كوينزلاند، مات كانافان، إن رد الفعل كان قاسيا للغاية.
وقال: "لا أريد أن أكون متعجرفًا… فهم على الأرجح يستمتعون ببعض المرح. ربما يكون الأمر محرجًا بالنسبة لهم أكثر من أي شخص آخر."
وقالت مراسلة Nine، هايدي ميرفي، إن أسوأ جزء من المحنة هو أن الصور قد تسربت إلى المسرح الوطني.
وستقوم الإدارة بإجراء تحقيق شامل.
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