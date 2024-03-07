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صورة لزوجين في حفل زفافهما أشعلت الإنترنت... ما كان ينتعله العريس في رجليه صدم الجميع! (صورة)

صورة لزوجين في حفل زفافهما أشعلت الإنترنت... ما كان ينتعله العريس في رجليه صدم الجميع! (صورة)







وتم التقاط الصورة للعريس وهو يقف عند المذبح مع عروسه، حيث بدا كلا الطرفين خاليين من العيوب ومهذبين جيدًا.



ولكن أحد مستخدمي موقع Reddit أشار إلى العريس الذي كان يرتدي حذاء كروكس أسود وجوارب سوداء، الأمر الذي بدا غريبا للمشاهدين، وفق ما نقل موقع



وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "تخيلي أنك تستعدين لمدة ثلاث ساعات لاطلالة زفافك ويظهر عريسك في كروكس".



ومن المثير للدهشة أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عادة ما يسارعون إلى التنديد بزلات الزفاف، خرجوا بأعداد كبيرة للدفاع عن اختيار الرجل للأحذية.



"آمل أن تكون مزحة داخلية بينهما وهي ترتدي أحذية كروكس أيضًا؟ قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع رؤية قدميها أتساءل".



وأضاف آخر: "ربما أصيب في قدمه أو كسر في إصبع قدمه".



وأشارت شابة الى أن "أنا وخطيبي سنتزوج في تشرين الثاني. إنه يرتدي Vans وأنا أرتدي Converses أردنا أن نكون مرتاحين!".

أثارت صورة زفاف تساؤلات كثيرة بعد أن لفت شخص ما الانتباه إلى حذاء العريس.وتم التقاط الصورة للعريس وهو يقف عند المذبح مع عروسه، حيث بدا كلا الطرفين خاليين من العيوب ومهذبين جيدًا.ولكن أحد مستخدمي موقع Reddit أشار إلى العريس الذي كان يرتدي حذاء كروكس أسود وجوارب سوداء، الأمر الذي بدا غريبا للمشاهدين، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "تخيلي أنك تستعدين لمدة ثلاث ساعات لاطلالة زفافك ويظهر عريسك في كروكس".ومن المثير للدهشة أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عادة ما يسارعون إلى التنديد بزلات الزفاف، خرجوا بأعداد كبيرة للدفاع عن اختيار الرجل للأحذية."آمل أن تكون مزحة داخلية بينهما وهي ترتدي أحذية كروكس أيضًا؟ قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع رؤية قدميها أتساءل".وأضاف آخر: "ربما أصيب في قدمه أو كسر في إصبع قدمه".وأشارت شابة الى أن "أنا وخطيبي سنتزوج في تشرين الثاني. إنه يرتدي Vans وأنا أرتدي Converses أردنا أن نكون مرتاحين!".