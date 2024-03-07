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رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

منوعات
2024-03-07 | 15:44
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رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: &quot;تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما&quot;!
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رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

تخيل أن تكتشف أن شريكك مرتبط بك بيولوجيًا.

هذا بالضبط ما حدث لرجل عندما أدرك أنه قريب لأم طفليه بعد محاولته إنقاذ حياتها من خلال التبرع بإحدى كليتيه. لم يكن يعرف شيئًا عن عائلته البيولوجية لأنه كان جزءًا من عملية تبني مغلقة، وتم تبنيه بعد دقيقتين من ولادته، وفق ما نقل موقع ميرور.

واحتاجت زوجته، التي تزوجها منذ ست سنوات، إلى كلية جديدة بعد أن مرضت بعد ولادة ابنهما، و"راجعوا الأمر مع أقاربها ولم يكن أي منهم متطابقًا أو متبرعًا صالحًا"، لذلك كان سيذهب إلى الحصول على اختبار.

"كنت أعلم أن الانتظار لايجاد متبرع سيكون طويلاً لذا قررت إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكاني التبرع. تلقيت مكالمة في اليوم التالي تقول إنني متطابق. ثم قال الطبيب شيئًا عن رغبتي في إجراء اختبارات إضافية، لم أفكر كثيرًا في الأمر ووافقت"، وفق ما قال الرجل.

ولكن عندما ظهرت النتائج، علم الرجل أن لديه هو وزوجته "نسبة تطابق عالية بشكل غير طبيعي". وأضاف: "لقد شعرت بالصدمة والارتباك". وأوضح أنه بسبب كيفية انتقال معلومات الحمض النووي عبر الأجيال، يمكن أن يكون لدى أحد الوالدين للطفل تطابق بنسبة 50 في المائة على الأقل، ويمكن أن يكون لدى الأشقاء تطابق بنسبة 0-100 في المائة.

"كان من النادر أن يكون هناك توافق كبير بين الزوج والزوجة. سألت ماذا يعني ذلك"، ومضى الرجل ليشرح كيف التقى بزوجته قبل ثماني سنوات عندما كان يعمل بعيدًا عن مكتبه في مسقط رأسه.

وتبادل الثنائي الأرقام ورتبا للقاء في كل مرة يسافر فيها إلى ولايتها بالعمل حتى تتاح له فرصة نقل وظيفته هناك بشكل دائم. قال: "نحن مرتبطان - لا، أنا لا أمزح. لا أعرف ماذا أفعل للمضي قدمًا ولكني أعلم أنه قد يكون خطأ. إنها زوجتي وأم أطفالنا".

وبعد مشاركة اكتشافه على Reddit، شارك المستخدمون أفكارهم حول أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف المؤسف للغاية. وقال أحد المستخدمين: "أعني في هذه المرحلة أنك متزوج ولديك أطفال بالفعل، ولا يمكنك التراجع عن ذلك، لذا لا أرى فائدة كبيرة في تفجير العوالم، على ما أعتقد".

وأضاف مستخدم آخر: "لديك بالفعل أطفال ومن المفترض أنهم يتمتعون بصحة جيدة لأنك لم تذكر أي تشوهات. إذا كنت سعيدًا، فأنت سعيد". تبرع بكليتك لأختك وواصلا حياتكما كونكما أم وأب رائعين لأطفالكما." 

وقال مستخدم ثالث: "كل شيء كان على ما يرام طوال هذه الفترة، لا فائدة من تغييره".
 

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