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أعطت "مشروبا" لابنها وطلبت منه أن يعطيه لزميله... الطفل دخل الى المستشفى ودوافع الأم صادمة!
منوعات
2024-03-07 | 15:53
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أعطت "مشروبا" لابنها وطلبت منه أن يعطيه لزميله... الطفل دخل الى المستشفى ودوافع الأم صادمة!
أعطت "مشروبا" لابنها وطلبت منه أن يعطيه لزميله... الطفل دخل الى المستشفى ودوافع الأم صادمة!
ألقي القبض على أم من ولاية تكساس بتهمة إعطاء ابنها مشروبًا "عمدًا" مما أدى إلى نقل طالب آخر إلى المستشفى.
ووفقا لمكتب عمدة مقاطعة بيكسار، قامت جنيفر لين روسي، 45 عاما، بخلط مشروب ابنها مع الليمون والملح والخل ووضعه داخل زجاجة رياضية قبل أن يذهب إلى مدرسة ليغاسي التقليدية في سان أنطونيو.
ثم أعطى ابنها المشروب لطالب آخر خلال حصة رياضية، مما أدى إلى دخول زميله إلى المستشفى بعد إصابته بالغثيان والصداع، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وكتب مكتب عمدة مقاطعة بيكسار في بيان على فيسبوك: "في يوم الثلاثاء 5 آذار 2024، تم إرسال نواب عمدة مقاطعة بيكسار إلى مدرسة ليغاسي التقليدية – ألامو رانش من أجل طفل مريض... وعند وصولهم إلى المدرسة، علم النواب أن الطفل المريض قد حصل على مشروب من قبل زميل في الفصل أثناء فصل التربية البدنية."
وتابع البيان: "من خلال التحقيق، تبين أن والدة الطالب الذي قدم المشروب، قامت بخلط محتويات المشروب عمدا لمنع سرقة مشروب ابنها في المدرسة من قبل طلاب آخرين".
وأضاف البيان: "على الرغم من أن محتويات المشروب كانت غير سامة، إلا أن الحادث أدى إلى دخول طفل إلى المستشفى... أبلغ موظفو المستشفى المحقق أن الطفل الضحية يحتاج إلى مراقبة طبية إضافية وسيخرج في النهاية من المستشفى".
ووفقًا لـ ABC News، كشفت مذكرة اعتقال أن الأم طلبت من ابنها أن يعطي الخليط للطالب الذي أصيب بالمرض لأنه سرق مشروب ابنها في اليوم السابق.
وأضاف التقرير الصادر عن شرطة بيكسار أن السيدة متهمة الآن بإصابة طفل مما تسبب في إصابة جسدية.
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