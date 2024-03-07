الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أعطت "مشروبا" لابنها وطلبت منه أن يعطيه لزميله... الطفل دخل الى المستشفى ودوافع الأم صادمة!

منوعات
2024-03-07 | 15:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أعطت &quot;مشروبا&quot; لابنها وطلبت منه أن يعطيه لزميله... الطفل دخل الى المستشفى ودوافع الأم صادمة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أعطت "مشروبا" لابنها وطلبت منه أن يعطيه لزميله... الطفل دخل الى المستشفى ودوافع الأم صادمة!

أعطت "مشروبا" لابنها وطلبت منه أن يعطيه لزميله... الطفل دخل الى المستشفى ودوافع الأم صادمة!

ألقي القبض على أم من ولاية تكساس بتهمة إعطاء ابنها مشروبًا "عمدًا" مما أدى إلى نقل طالب آخر إلى المستشفى.

ووفقا لمكتب عمدة مقاطعة بيكسار، قامت جنيفر لين روسي، 45 عاما، بخلط مشروب ابنها مع الليمون والملح والخل ووضعه داخل زجاجة رياضية قبل أن يذهب إلى مدرسة ليغاسي التقليدية في سان أنطونيو.

ثم أعطى ابنها المشروب لطالب آخر خلال حصة رياضية، مما أدى إلى دخول زميله إلى المستشفى بعد إصابته بالغثيان والصداع، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وكتب مكتب عمدة مقاطعة بيكسار في بيان على فيسبوك: "في يوم الثلاثاء 5 آذار 2024، تم إرسال نواب عمدة مقاطعة بيكسار إلى مدرسة ليغاسي التقليدية – ألامو رانش من أجل طفل مريض... وعند وصولهم إلى المدرسة، علم النواب أن الطفل المريض قد حصل على مشروب من قبل زميل في الفصل أثناء فصل التربية البدنية."

وتابع البيان: "من خلال التحقيق، تبين أن والدة الطالب الذي قدم المشروب، قامت بخلط محتويات المشروب عمدا لمنع سرقة مشروب ابنها في المدرسة من قبل طلاب آخرين".

وأضاف البيان: "على الرغم من أن محتويات المشروب كانت غير سامة، إلا أن الحادث أدى إلى دخول طفل إلى المستشفى... أبلغ موظفو المستشفى المحقق أن الطفل الضحية يحتاج إلى مراقبة طبية إضافية وسيخرج في النهاية من المستشفى".

ووفقًا لـ ABC News، كشفت مذكرة اعتقال أن الأم طلبت من ابنها أن يعطي الخليط للطالب الذي أصيب بالمرض لأنه سرق مشروب ابنها في اليوم السابق.

وأضاف التقرير الصادر عن شرطة بيكسار أن السيدة متهمة الآن بإصابة طفل مما تسبب في إصابة جسدية.

آخر الأخبار

منوعات

"مشروبا"

لابنها

وطلبت

يعطيه

لزميله...

الطفل

المستشفى

ودوافع

صادمة!

LBCI التالي
خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!
ابن الـ19 سنة خرج في موعد غرامي مع شابة تعرف إليها عبر الانترنت ولكنه لم يتوقع النهاية: جريمة حب نتيجتها مأساوية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:19

مسؤول إسرائيلي: نرحب وندعم بشكل كامل الخطة الأمريكية بشأن "ميناء موقت" في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية

LBCI
آخر الأخبار
13:04

متحدث بإسم الأمم المتحدة: أي سبيل لتوصل مزيد من المساعدات إلى غزة سواء بحرًا أو جوًا "جيد للغاية"

LBCI
أخبار دولية
09:51

السفير الأميركي في إسرائيل يؤكد أن "الخلافات تضيق" في المحادثات حول هدنة في غزة

LBCI
أخبار دولية
05:55

الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأميركية إحتجاجًا على "محاولات تدخل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:30

فقدت طفلتها بين ذراعيها... أم تناشد النساء لإجراء هذه الاختبارات خلال الحمل: وهذه تجربتها الأليمة!

LBCI
منوعات
02:00

بعد تدخلها في مشاجرة جسدية بين طلاب... سيدة طالبت بـ"ضرب" أحدهم وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:43

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:44

رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-05

تصريح لترامب عن عملية إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

LBCI
منوعات
2024-02-15

مراهقة قتلت والدها وشقيقها المصاب بالتوحد ثم اتصلت بالشرطة... شعور غريب دفعها لارتكاب جريمة مروعة!

LBCI
فنّ
07:08

غادة عبد الرازق تحمل عقرباً حقيقياً وتهدّده: "صورة واحدة بليز"

LBCI
فنّ
05:45

إدانة المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست" بالقتل غير العمد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:13

بايدن: أواصل العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع

LBCI
أخبار لبنان
16:19

باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لقاء الرئيس عون بوفد من حزب الله: محاولة لإستعادة الود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الطحين يرتدي لون الدم في فلسطين…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:29

هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون

LBCI
خبر عاجل
06:32

هيئة ادارة السير توزع لوحات السيارات والدراجات النارية على محلات الكبس

LBCI
خبر عاجل
04:03

معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة

LBCI
منوعات
04:00

خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!

LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟

LBCI
منوعات
16:43

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
09:16

بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!

LBCI
فنّ
05:20

بعد استنجادها بتركي آل الشيخ... مي حريري: قدّمت سيرتي الذاتية لطلب فرصة عمل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More