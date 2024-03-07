المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الخميس مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال، أصغرهم عمره شهرين ونصف، في العاصمة أوتاوا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في حادث هز بلدا يندر فيه وقوع جرائم القتل الجماعي.



وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على رجل. وقالت إن الوفيات غير مرتبطة على ما يبدو بعنف منزلي.



وقال القائد في الشرطة إريك ستابس لهيئة الإذاعة الكندية "المشهد مروع بالتأكيد" من دون تقديم تفاصيل عن كيفية وفاة الضحايا.



ووصف مارك ساكليف رئيس بلدية أوتاوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجريمة بأنها "واحدة من أكثر حوادث العنف الصادمة في تاريخ مدينتنا".



وشهدت أوتاوا التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة 14 جريمة قتل في عام 2023 و15 في 2022.



وعُثر على الضحايا داخل منزل في ضاحية بارهيفن الواقعة جنوب غرب كندا ولم يتسن التعرف عليهم.



وقالت الشرطة في بيان إنها وصلت إلى موقع الحادث بعد اتصالات هاتفية تلقتها خدمة الطوارئ قبل الساعة 11 مساء بقليل.

وتلقت الشرطة يوم الأربعاء مكالمتين على الرقم 911 بعد أن كان رجل يصرخ في الشارع ويطلب من الناس الاتصال بالشرطة.

وأكد ستابس لاحقًا أن الرجل الذي كان يصرخ طلبًا للمساعدة هو الأب.

وقال ستابس إن فيبريو دي زويسا البالغ من العمر 19 عامًا متهم بستة تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة واحدة بالشروع في القتل.

وأضاف أن المشتبه به مواطن سريلانكي وكان في كندا كطالب، واستخدم في الجريمة "أداة تشبه السكين".

وشدد رئيس الشرطة على أن دي زويسا هو المشتبه به الوحيد.



وأوضح ستابس أن دي زويسا كان يعيش في المنزل مع العائلة، قائلا: "نحن نعلم أنه كان يعيش في المنزل أيضًا، كما وصفناه... ولا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لفهم وضع الجميع بالضبط".



وقال قائد الشرطة إن شرطة أوتاوا لم يكن لها أي تفاعل مسبق مع دي زويسا.

بدورها، أكدت المفوضية العليا لسريلانكا في أوتاوا لـ Global News أن الضحيتين البالغين هما مواطنان سريلانكيان.





وكان أحمد سبعساباويركب الدراجة مع ابنه للذهاب إلى المدرسة. وأكد أنه كان يمكن رؤية الدم على الرصيف على طول طريقهما.

وقال سكان المنازل القريبة في Berrigan Drive في Barrhaven حيث اكتشفت الشرطة هذا الاكتشاف المروع لـ Global News، إن الحي عادة ما يكون هادئًا ومليئًا بالعائلات.وكان أحمد سبعساباويركب الدراجة مع ابنه للذهاب إلى المدرسة. وأكد أنه كان يمكن رؤية الدم على الرصيف على طول طريقهما.

وقال قائد شرطة أوتاوا، إريك ستابس، إن والد الأسرة نجا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات خطيرة ولكنها لا تهدد حياته. وتم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 19 عامًا ووجهت إليه ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى.وحوادث القتل الجماعي نادرة في كندا. وفي كانون الأول 2022، أطلق رجل النار على خمسة أشخاص في إحدى ضواحي تورونتو قبل أن تقتله الشرطة.وفي أيلول من ذلك العام، طعن رجل 11 شخصا وقتلهم في إقليم ساسكاتشوان الواقع غرب البلاد. وتوفي القاتل بسبب جرعة زائدة من مخدر الكوكايين بعد وقت قصير من قيام الشرطة باعتقاله.