بعد تدخلها في مشاجرة جسدية بين طلاب... سيدة طالبت بـ"ضرب" أحدهم وهذا ما حصل! (فيديو)

تكشف لقطات مروعة من محطة حافلات في ولاية فلوريدا الأميركية عن لحظات توتر وعنف، حيث قامت امرأة بإلقاء وابل من اللكمات على طالبة خلال شجار استناداً إلى صرخات المرأة المستفزة التي طالبت إحدى الفتيات بـ "ضربها".

وتم اعتقال تاتيانا دي دافي، البالغة من العمر 28 عامًا، بتهمة التحريض والسخرية والتدخل في شجار بين طالبين، حيث قامت بضرب إحداهما أثناء الحادث. تم إلقاء القبض على الجانية في محطة الحافلات بمدينة هينز يوم الجمعة.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، بدأ الشجار كمواجهة كلامية بين طالبين ينتظران في محطة الحافلات في مدينة هينز في الأول من الشهر الجاري. وفي اللقطات المروعة، يظهر أحد الأشخاص يدفع الآخر، وسط تدافع البالغين والطلاب نحو الفوضى.

وأفادت شرطة المدينة بأن الضباط استجابوا لبلاغات عن مشاجرة جسدية، وعند وصولهم إلى المحطة وجدوا "وضعًا معقدًا يشمل عدة أشخاص متورطين".

كما تشير التفاصيل إلى أن الحادث تطور من مواجهة لفظية إلى اشتباك جسدي، حيث قامت المرأة المتهمة بإلقاء لكماتها على الطالبة بعد صراخها المستفز. وتدخل الكبار والطلاب الآخرون وقاموا بفصل الطرفين المتشاجرين.