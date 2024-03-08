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أم "ضحت" بطفلها لتخليصه من الأرواح الشريرة... عذبته وقتلته مع زوجها من أجل "مخبأ من الذهب"
منوعات
2024-03-08 | 03:30
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أم "ضحت" بطفلها لتخليصه من الأرواح الشريرة... عذبته وقتلته مع زوجها من أجل "مخبأ من الذهب"
تواجه أم ضحت بابنها البالغ من العمر ست سنوات في محاولة للعثور على قبر سري من الذهب، عقوبة السجن بعد إدانتها بقتله في كولومبيا.
وقامت والدة ماكسيميليانو تاباريس، ساندرا باتريشيا كارو بيريز وشريكها فابيان أندريس كارمونا راميريز، بضرب الطفل حتى الموت خلال طقوس استمرت يومين لتخليصه من الأرواح الشريرة. واعتقد الزوجان، حسبما سمعت محكمة في أنتيوكيا، أن وفاته ستقودهما إلى مخبأ ضخم من الذهب.
وتم اكتشاف جثة الطفل الصغير المعتدى عليها في قبر مخفي في قريته كوتورو ألتو، سيغوفيا، في تشرين الأول 2022.
باستخدام دمى "الفودو" وكتب التعويذات، حكمت والدة الطفل وزوجها طائفة شيطانية تسمى لوس كارنيروس، أو الكباش، حسبما أُخبرت المحكمة. وألقي القبض على أربعة أشخاص آخرين على صلة بالطائفة، من بينهم جدة ماكسيميليانو وشريكها، في تحقيقات الشرطة.
وأعلن القضاة أن كلاً من بيريز وراميريز مذنبان بتهمة التعذيب الشديد والقتل المشدد والاختطاف الذي تعرض له ماكسيميليانو في جلسة استماع عقدت في 4 آذار.
وتم حبس الاثنين ومن المقرر أن يحكم عليهما في جلسة استماع لاحقة. وفي الوقت نفسه، برأ القاضي داماريس إستيلا بيريز إسكالانتي، جدة ماكسيميلانو لأمه، وشريكها فابيان ألبرتو مونسالفي.
عندما اختفى ماكسيميلانو في أيلول 2022، ادعت والدته أنه ذهب إلى المتجر لشراء وجبة الإفطار لكنه لم يعد إلى المنزل أبدًا. ثم أخبرت مدرسته أن ابنها الصغير كان مريضا في ذلك اليوم ولم يتمكن من الحضور.
كما عثر المحققون على معلومات تظهر أن الأسرة تعتقد أن الصبي الصغير لديه "شياطين" يجب طردها إذا أرادت الأسرة تحقيق النجاح في أعمال التعدين.
وكانت حكومة أنتيوكيا قد قالت في بيان لها بتاريخ 21 تشرين الأول 2022: "خلال التحقيق، تبين أن العديد من أفراد الأسرة، بما في ذلك والدة الطفلة، والجدة مع شريكها، وزوج أم الطفلة، كانوا جزءًا من "من طائفة تعرف باسم "لوس كارنيروس"، ويُعتقد أن زوج الأم هو زعيم الطائفة، ويبدو أنه أعطى الأوامر ومارس السيطرة على الآخرين".
مصدر
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