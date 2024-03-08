في اليوم العالمي للمرأة... نساء كسرن حواجز المجتمعات العربية وحققن إنجازات مبهرة عبر التاريخ!

في اليوم العالمي للمرأة... نساء كسرن حواجز المجتمعات العربية وحققن إنجازات مبهرة عبر التاريخ!



منذ عقود خلت، تمكنت النساء العربيات من إثبات أنفسهن في شتى المجالات والاختصاصات.



أسماء نساء عديدات تصدرت العناوين وبرزت بشكل كبير، وحتى أنها أحيانا أثبتت بجدارة تفوقها على الرجال، ناهيك عن النسوية المدوية التي خرقت جدران الذكورية المهيمنة على المجتمعات.



وفي يوم المرأة العالمي، نستذكر مجموعة بسيطة من هؤلاء النساء.



لور مغيزل (1929 - 1997)



محامية وناشطة لبنانية في حقوق المرأة في لبنان والعالم العربي. نجحت في تعديل العديد من القوانين اللبنانية التي تشمل بنودا فيها تمييز ضد المرأة.



واعتُبرت مغيزل متميزة عن غيرها من الناشطين المعاصرين، ويعود ذلك إلى الطريقة التي تعهدتها في النهوض بحقوق المرأة كجزء من الحملة الواسعة لدعم مؤسسة حقوق الإنسان في لبنان.



وتجدون أدناه التسلسل الزمني للتطورات في حقوق المرأة اللبنانية المرتبطة بعمل لور مغيزل:



• في عام 1983، حق البيع والشراء لوسائل تحديد لنسل بشكل قانوني.

• في عام 1987، حق الحصول على استحقاقات التقاعد، وتحديد السن التقاعدي المؤسسي العادل عند عمر 64 سنة للرجال والنساء (وقد كانت النساء مطالبات بالتقاعد قبل خمس سنوات من نظرائهن الذكور في سن 55 و60 من العمر متسمًا بالاحترام)، ستيفان 116، 123.

• في عام 1990، البند الدستوري الذي يعزز الالتزام اللبناني بدعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان UDHR.

• في عام 1993، حق المرأة في الشهادة القانونية في العقود العقارية.

• في عام 1994، حق المرأة المتزوجة في ممارسة التجارة و/أو فتح عمل تجاري دون موافقة أزواجهن. (ستيفان 116،123).

• في عام 1995، حق المرأة في المجال الدبلوماسي في الحفاظ على الجنسية اللبنانية والوظائف المدنية في حالة الزواج من زوج أجنبي. (ستيفان 116،123).

• في عام 1995، حق المرأة في الحصول على تأمين على الحياة (بما في ذلك النساء المتزوجات). (ستيفان 124).

• في عام 1996، إقرار تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة CEDAW.



نوال السعداوي (1931 - 2021)



طبيبة أمراض صدرية، وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص. كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الذكور والإناث.



أسست جمعية تضامن المرأة العربية عام 1982، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. واستطاعت نوال السعداوي أن تنال ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات.



وشغلت نوال السعداوي العديد من المناصب مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة في القاهرة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي. كما نالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة. وأسست جمعية التربية الصحية وجميعة للكاتبات المصريات. وعملت فترة رئيسة تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة في مجلة الجمعية الطبية.



هند نوفل هند نوفل (1860-1920)



صحفية لبنانية وكانت أول امرأة في العالم العربى تنشر صحيفة تختص بقضايا المرأة فقط. أسست في 20 تشرين الثاني سنة 1892 مجلة "الفتاة" واستمرت المجلة إلى سنة 1894 .



وكانت هند نوفل تتحاشى في مجلتها الشؤون السياسية والدينية وتعمل في حقل واحد هو الدفاع عن المرأة.



وصرحت نوفل بأن مجلة "الفتاة" كانت الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فقد كتبها نساء وكانت من أجل النساء وتدور حول موضوعات تخص المرأة.



وفي أولى إصداراتها، وضعت أهدافها من المجلة والتي تتضمن: الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن أرائهن وتحديد مسؤلياتهن وواجبتهن.



هدى شعراوي (1879 - 1947)



نور الهدى محمد سلطان الشعراوي، ناشطة نسوية مصرية في مجال حقوق المرأة، وقومية، ومؤسسة الاتحاد النسوي المصري. ولدت في مدينة المنيا في صعيد مصر.



وتعد هند شعراوي من أبرز الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.



وتنتمي هدى شعراوي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات الذي ضم أيضا شخصيات بارزة أخرى في تلك الفترة مثل: نبوية موسى وعديلة نبراوي وغيرهن.



وتوفيت في 12 كينون الأول 1947 بسكتة قلبية وهي تكتب بياناً في فراش مرضها تطالب فيه الدول العربية بأن تقف صفاً واحداً في قضية فلسطين.



سنية حبوب (1901- 1983)



طبيبة لبنانية، وأول امرأة من لبنان تدرس الطب في الخارج، والخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا.



في عام 1931، تخرجت حبوب من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، وكانت الخريجة العربية الوحيدة في الكلية. وبقيت في الولايات المتحدة عام 1932 لمزيد من التدريب في أمراض النساء والتوليد.



وعادت سنية حبوب إلى لبنان في عام 1932 وافتتحت عيادة صغيرة تقدم فيها خدمات مجانية للنساء اللائي لا يستطعن تحمل التكاليف؛ وكانت أول طبيبة تدربت في الخارج لفتح عيادة في بيروت.



وفي وقت لاحق، عملت مع الصليب الأحمر اللبناني ومع دار الأيتام المسلمين ورابطة الشابات المسلمات وحصلت على "ميدالية الاستحقاق الصحية" في عام 1982 من الحكومة اللبنانية احتفالاً بعامها الخمسين كطبيبة.





توحيدة بن الشيخ ( 1909- 2010)



هي أول طبيبة تونسية، وفي المغرب العربي.



تخصصت في باريس، وبعد عودتها إلى تونس فتحت توحيدة بن الشيخ عيادتها بمدينة تونس، تبوأت مناصب عدة في عدد من المستشفيات وقد ساهمت في الأثناء في تركيز سياسة التنظيم العائلي.



وساهمت في الحياة الفكرية من خلال كتاباتها وإشرافها على أول مجلة تونسية نسائية ناطقة بالفرنسية صدرت من 1936 إلى 1941 تحت عنوان "ليلى".



ونشطت توحيدة بن الشيخ في عدد من الجمعيات سواء بفرنسا أو بعد عودتها إلى تونس.



وأسست غداة الحرب العالمية الثانية جمعية الإسعاف الاجتماعي وتولت رئاستها. وكانت هذه الجمعية وراء مشروع إقامة دار الأيتام (1950) ودار المرأة.



وفي سنة 1950 أسست جمعية القماطة التونسية للعناية بالرضع من أبناء العائلات المعوزة، كما ساهمت في تأسيس لجنة الإسعاف الوطني. وفي سنة 1958 أصبحت عضوا في عمادة الأطباء التونسيين.



واحتفت النخبة التونسية بالسيدة توحيدة بن الشيخ تقديرا لإسهاماتها الطبية والفكرية وتم تناول مسيرتها في شريط وثائقي بعنوان "نضال حكيمة"، كما أصدر البريد التونسي طوابع بريدية تحمل اسمها وصورتها وأسس عدد من الأطباء جمعية طبية تحمل اسمها "جمعية توحيدة بالشيخ للسند الطبي" اعترافا بمكانتها وإسهاماتها التي تواصلت إلى تاريخ وفاتها سنة 2010.



وطرح البنك المركزي التونسي للتداول، ابتداء من يوم الجمعة 27 آذار 2020 ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير واختيرت الدكتورة توحيدة بن الشيخ كشخصية رئيسية لهذه الورقة النقدية الجديدة.





سميرة موسى (1917 – 1952)



ولدت في قرية سنبو الكبرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، وهي أول عالمة ذرة مصرية، وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا).



حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراة في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة.



وأنجزت سميرة موسى الرسالة في عام وخمسة أشهر، وقضت السنة الثانية في أبحاث متصلة توصلت من خلالها إلى معادلة هامة (لم تلقَ قبولا في العالم الغربي آنذاك) تُمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع، ولكن لم تدوِّن الكتب العلمية العربية الأبحاث التي توصلت إليها سميرة موسى.



وكانت تأمل أن يكون لمصر وللوطن العربي مكان وسط هذا التقدم العلمي الكبير، حيث كانت تؤمن بأن زيادة ملكية السلاح النووي يسهم في تحقيق السلام، لأن أي دولة تتبني فكرة السلام لا بد وأن تتحدث من موقف قوة.



أسست هيئة الطاقة الذرية عام 1948، وحرصت على إيفاد البعثات للتخصص في علوم الذرة، فكانت دعواتها المتكررة إلى أهمية التسلح النووي.



كانت تأمل أن تسخر الذرة لخير الإنسان، وتقتحم مجال العلاج الطبي، حيث كانت تقول: "أمنيتي أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل الأسبرين."



كما كانت عضوا في كثير من اللجان العلمية المتخصصة، وعلى رأسها "لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية" التي شكلتها وزارة الصحة المصرية.



جميلة بوحيرد (1935 - )

جميلة بوحيرد مُقاوِمة جزائرية، من المناضلات اللاتي ساهمن بشكل مباشر في الثورة الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي، في أواخر القرن العشرين.



هي أشهر رمز للمقاومة في الجزائر، بل هي الأشهر علي الإطلاق عندما يذكر العرب إسماً لمناضلة، وقالت أنها ألهمت الشعراء



وخلال طفولتها، كان الطلاب الجزائريون يرددون في طابور الصباح: فرنسا أُمُنا، لكنها كانت تصرخ وتقول: الجزائر أًمُنا، فأخرجها ناظر المدرسة الفرنسي من الطابور وعاقبها عقاباً شديداً لكنها لم تتراجع وفي هذه اللحظات ولدت لديها الميول النضالية.



وانضمت بعد ذلك الي جبهة التحرير الجزائرية للنضال ضد الاستعمار الفرنسي، ونتيجة لبطولاتها أصبحت الأولى على قائمة المطاردين حتى أصيبت برصاصة في كتفها عام 1957 وألقي القبض عليها.



ومن داخل المستشفى بدأ الفرنسيون بتعذيب جميلة بوحيرد، وتعرضت للصعق الكهربائي لمدة ثلاثة أيام كي تعترف على زملائها، لكنها تحملت هذا التعذيب، وكانت تغيب عن الوعي وحين تفيق تقول الجزائر أُمُنا.



وحين فشل المعذِّبون في انتزاع أي اعتراف منها، تقررت محاكمتها صورياً وصدر بحقها حكم بالإعدام عام 1957، وأثناء المحاكمة وفور النطق بالحكم رددت جملتها الشهيرة : "أعرف أنكم سوف تحكمون علي بالإعدام لكن لا تنسوا إنكم بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلدكم ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة".



وتحدد يوم 7 آذار 1958 لتنفيذ الحكم، لكن العالم كله ثار واجتمعت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعد أن تلقت الملايين من برقيات الإستنكار من كل أنحاء العالم. تأجل تنفيذ الحكم، ثم عُدّل إلى السجن مدى الحياة. وبعد تحرير الجزائر عام 1962، خرجت جميلة بوحيرد من السجن، وتزوجت محاميها الفيتنامي جاك فيرغيس سنة 1965 الذي دافع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني خاصة المجاهدة جميلة بوحيرد والذي أسلم واتخد منصور إسماً له.



بعد الاستقلال، تولت جميلة رئاسة اتحاد المرأة الجزائري.