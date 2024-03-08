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كان يقود سيارته فدهسها عن طريق الخطأ... واقعة مؤلمة تعيشها عائلة طفلة: "كانت فتاة نابضة بالحياة"

منوعات
2024-03-08 | 03:40
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كان يقود سيارته فدهسها عن طريق الخطأ... واقعة مؤلمة تعيشها عائلة طفلة: &quot;كانت فتاة نابضة بالحياة&quot;
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كان يقود سيارته فدهسها عن طريق الخطأ... واقعة مؤلمة تعيشها عائلة طفلة: "كانت فتاة نابضة بالحياة"

لقيت طفلة مصرعها بعد أن دهسها والدها بسيارته خارج منزل العائلة ببريطانيا في حادث مأساوي.
 
وفي التفاصيل، كانت هنية تبلغ من العمر 19 شهرًا عندما توفيت على الطريق في بلدة ديوسبري غرب يوركشاير يوم السبت 21 أيار من العام الفائت.
 
وكانت الفتاة تلعب في الحديقة ثم سارت في طريق مجاور للمنزل وخرجت من بوابة مفتوحة إلى الطريق الأمامي، حسبما أُبلغت محكمة برادفورد كورونر.
 
وجلست هنية خلف سيارة BMW من الفئة الثالثة التابعة لوالدها، التي كانت متوقفة في مواجهة المنزل، في حوالي الساعة 10 صباحًا وقُتلت بعد حوالي عشر دقائق.
 
وخلص المحققون في شرطة ويست يوركشاير إلى أنه من غير المرجح أن تكون أجهزة استشعار السيارة قد رصدت هنية لأنها كانت صغيرة جدًا، حسبما ذكرت صحيفة يوركشاير لايف المحلية.
 
وقال كبير الأطباء الشرعيين مارتن فليمنغ: "كانت هنية فتاة صغيرة جميلة ونابضة بالحياة وتتمتع بصحة جيدة. والمأساة الكبرى هنا أنه لم يكن هناك ما ينبه الأب لوجودها".
 
ولم ير أي شهود عيان الحادث، لكن الطبيب الشرعي وصف لقطات كاميرات المراقبة التي قدمها جيران هنية بأنها "مؤلمة للغاية".
 

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