الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كان يقود سيارته فدهسها عن طريق الخطأ... واقعة مؤلمة تعيشها عائلة طفلة: "كانت فتاة نابضة بالحياة"
منوعات
2024-03-08 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كان يقود سيارته فدهسها عن طريق الخطأ... واقعة مؤلمة تعيشها عائلة طفلة: "كانت فتاة نابضة بالحياة"
لقيت طفلة مصرعها بعد أن دهسها والدها بسيارته خارج منزل العائلة ببريطانيا في حادث مأساوي.
وفي التفاصيل، كانت هنية تبلغ من العمر 19 شهرًا عندما توفيت على الطريق في بلدة ديوسبري غرب يوركشاير يوم السبت 21 أيار من العام الفائت.
وكانت الفتاة تلعب في الحديقة ثم سارت في طريق مجاور للمنزل وخرجت من بوابة مفتوحة إلى الطريق الأمامي، حسبما أُبلغت محكمة برادفورد كورونر.
وجلست هنية خلف سيارة BMW من الفئة الثالثة التابعة لوالدها، التي كانت متوقفة في مواجهة المنزل، في حوالي الساعة 10 صباحًا وقُتلت بعد حوالي عشر دقائق.
وخلص المحققون في شرطة ويست يوركشاير إلى أنه من غير المرجح أن تكون أجهزة استشعار السيارة قد رصدت هنية لأنها كانت صغيرة جدًا، حسبما ذكرت صحيفة يوركشاير لايف المحلية.
وقال كبير الأطباء الشرعيين مارتن فليمنغ: "كانت هنية فتاة صغيرة جميلة ونابضة بالحياة وتتمتع بصحة جيدة. والمأساة الكبرى هنا أنه لم يكن هناك ما ينبه الأب لوجودها".
ولم ير أي شهود عيان الحادث، لكن الطبيب الشرعي وصف لقطات كاميرات المراقبة التي قدمها جيران هنية بأنها "مؤلمة للغاية".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
وفاة
مقتل
طفلة
طريق
المنزل
والدها
دهس
سيارة
الخطأ
واقعة مؤلمة
بريطانيا
حادث مأساوي.
التالي
في يوم المرأة العالمي... ما هي الخلفية التاريخية التي أدّت إلى اعتماد هذا اليوم للاحتفال بالمناسبة؟
أم "ضحت" بطفلها لتخليصه من الأرواح الشريرة... عذبته وقتلته مع زوجها من أجل "مخبأ من الذهب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-07
مقتل طفلة فلسطينية بالرصاص الاسرائيلي "خلال هجوم دهس بسيارة"
أخبار دولية
2024-01-07
مقتل طفلة فلسطينية بالرصاص الاسرائيلي "خلال هجوم دهس بسيارة"
0
منوعات
2024-02-26
"لقد فعلتها مرة أخرى": أم شابة تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ... للمرة الثانية
منوعات
2024-02-26
"لقد فعلتها مرة أخرى": أم شابة تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ... للمرة الثانية
0
منوعات
2023-12-09
انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-12-09
انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!
0
منوعات
2024-03-06
طفلة تفضل مدبرة المنزل على والدتها... وهذا ما قالته الأخيرة!
منوعات
2024-03-06
طفلة تفضل مدبرة المنزل على والدتها... وهذا ما قالته الأخيرة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:35
ورم خطير يخطف مؤلف سلسلة "دراغون بول": حزن عميق لوفاته المفاجئ
منوعات
06:35
ورم خطير يخطف مؤلف سلسلة "دراغون بول": حزن عميق لوفاته المفاجئ
0
منوعات
04:03
في يوم المرأة العالمي... ما هي الخلفية التاريخية التي أدّت إلى اعتماد هذا اليوم للاحتفال بالمناسبة؟
منوعات
04:03
في يوم المرأة العالمي... ما هي الخلفية التاريخية التي أدّت إلى اعتماد هذا اليوم للاحتفال بالمناسبة؟
0
منوعات
03:30
أم "ضحت" بطفلها لتخليصه من الأرواح الشريرة... عذبته وقتلته مع زوجها من أجل "مخبأ من الذهب"
منوعات
03:30
أم "ضحت" بطفلها لتخليصه من الأرواح الشريرة... عذبته وقتلته مع زوجها من أجل "مخبأ من الذهب"
0
منوعات
03:12
في اليوم العالمي للمرأة... نساء كسرن حواجز المجتمعات العربية وحققن إنجازات مبهرة عبر التاريخ!
منوعات
03:12
في اليوم العالمي للمرأة... نساء كسرن حواجز المجتمعات العربية وحققن إنجازات مبهرة عبر التاريخ!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:12
بيان لشركة BUS عن فاتورة الكهرباء... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
06:12
بيان لشركة BUS عن فاتورة الكهرباء... هذا ما جاء فيه
0
آخر الأخبار
06:17
التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام تعلبايا بالاتجاهين
آخر الأخبار
06:17
التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام تعلبايا بالاتجاهين
0
منوعات
2024-02-23
سرقت هاتفا من شاحنته ولكنها لم تتوقع محتواه.... جريمة سرقة أدت إلى كشف جرائم قتل مرعبة وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-23
سرقت هاتفا من شاحنته ولكنها لم تتوقع محتواه.... جريمة سرقة أدت إلى كشف جرائم قتل مرعبة وهذه التفاصيل!
0
فنّ
07:35
إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة أشخاص في قضية سرقة مخطوطات أغنية "هوتيل كاليفورنيا"
فنّ
07:35
إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة أشخاص في قضية سرقة مخطوطات أغنية "هوتيل كاليفورنيا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:02
بايدن: الجيش الأميركي سيبني ميناء موقتا على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات
أخبار دولية
03:02
بايدن: الجيش الأميركي سيبني ميناء موقتا على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات
0
أخبار لبنان
16:19
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
أخبار لبنان
16:19
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لقاء الرئيس عون بوفد من حزب الله: محاولة لإستعادة الود
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لقاء الرئيس عون بوفد من حزب الله: محاولة لإستعادة الود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الطحين يرتدي لون الدم في فلسطين…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الطحين يرتدي لون الدم في فلسطين…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
14:35
باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟
آخر الأخبار
14:35
باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟
2
منوعات
16:43
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
منوعات
16:43
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
3
منوعات
09:16
بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!
منوعات
09:16
بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!
4
فنّ
09:47
إطلالة جريئة لكايتي بيري على السجادة الحمراء... كشفت مؤخرتها وملابسها الداخلية بشكل واضح! (صور)
فنّ
09:47
إطلالة جريئة لكايتي بيري على السجادة الحمراء... كشفت مؤخرتها وملابسها الداخلية بشكل واضح! (صور)
5
أخبار لبنان
09:32
بيان من "المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام...
أخبار لبنان
09:32
بيان من "المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام...
6
منوعات
10:11
تسريب رزنامة تظهر مدرسين يرتدون ملابس فاضحة وزيّ راهبة ويتصورون بطريقة بذيئة... وهذا ما حصل بعدها! (صور)
منوعات
10:11
تسريب رزنامة تظهر مدرسين يرتدون ملابس فاضحة وزيّ راهبة ويتصورون بطريقة بذيئة... وهذا ما حصل بعدها! (صور)
7
منوعات
15:44
رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!
منوعات
15:44
رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!
8
خبر عاجل
13:53
تابعوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة في "جدل" الساعة 9:10 مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:53
تابعوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة في "جدل" الساعة 9:10 مساء عبر شاشة الـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More