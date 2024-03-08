2min

في يوم المرأة العالمي... ما هي الخلفية التاريخية التي أدّت إلى اعتماد هذا اليوم للاحتفال بالمناسبة؟

في يوم المرأة العالمي... ما هي الخلفية التاريخية التي أدّت إلى اعتماد هذا اليوم للاحتفال بالمناسبة؟



حدّدت منظمة الأمم المتحدة يوم 8 آذار عام 1975 اليوم العالمي للمرأة وتم الاعتراف به رسميًا بعد ذلك بعامين. ولكن هل فكرتم يومًا بالجذور التاريخية التي انطلق منها هذا العيد ولماذا 8 آذار هو اليوم المحدّد للاحتفال بالمناسبة؟



ُيصادف هذا اليوم 23 شباط عام 1917، حيث قادت النساء الروسيات احتجاجات ضد الحرب العالمية الأولى المستمرة والنقص في المواد الغذائية وغيرها من الضروريات في ظل نظام القيصر نيكولاس.



كما أخبرت المؤرخة والناشطة "روشيل روتشيلد" من مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوراسية في جامعة هارفارد كيف كانت هذه الاحتجاجات فريدة من نوعها، حيث كانت النساء في الغالب هنّ من قدن الاحتجاجات الأساسية.



وأضافت روتشيلد أنه في الواقع، انزعج الثوار الذكور منهن، حيث كانت هؤلاء النساء العاصيات في الصفوف الأمامية، كما ساعدت الاحتجاجات أيضًا في تحفيز الرأي العام ضد النظام الملكي، وبعد أيام قليلة فقط، أطاحت الثورة الروسية بالقياصرة وأُنشئت دولة شيوعية.



وحصلت النساء حينها على حق التصويت في روسيا في ذلك العام، بينما حصلت النساء الأميركيات، ذات البشرة البيضاء، على هذا الحق في عام 1920.



وبينما كان يوم الاحتجاج هو 23 شباط حسب التقويم اليولياني، الذي كان مستخدمًا في روسيا آنذاك، كان التاريخ الفعلي آنذاك هو 8 آذار وفقًا للتقويم الغريغوري الذي كان معتمدا على نطاق أوسع. المصدر