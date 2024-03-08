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ورم خطير يخطف مؤلف سلسلة "دراغون بول": حزن عميق لوفاته المفاجئ

منوعات
2024-03-08 | 06:35
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ورم خطير يخطف مؤلف سلسلة &quot;دراغون بول&quot;: حزن عميق لوفاته المفاجئ
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ورم خطير يخطف مؤلف سلسلة "دراغون بول": حزن عميق لوفاته المفاجئ

أعلنت الدار الناشرة لأعمال مؤلف شرائط المانغا اليابانية المصوّرة أكيرا تورياما وفاته الجمعة عن عمر 68 عاما، الّذي اشتهر بسلسلتَي "دراغون بول" Dragon Ball و"دكتور سلامب" Dr Slump، جرّاء إصابته بورم دموي تحت الجافية.
 
وجاء في منشور على صفحة محترف "بيرد استوديو" الذي أسسه الراحل عبر منصة "X": "نُعلِمكم ببالغ الأسى بأن مؤلف المانغا أكيرا تورياما توفي في الأول من آذار عن 68 عاماً بسبب ورم دموي حاد تحت الجافية".
 
وأعربت دار "شويشا" للنشر عن "الحزن العميق لنبأ وفاته المفاجئ"، مشيدة "بإنجازاته الكبيرة" ومبدية امتنانها له.
 
وعُرف أكيرا تورياما المولود عام 1955 في ناغويا (وسط اليابان) بمانغا "دراغون بول" التي الّفها عام 1984 وتروي حياة ومغامرات معجزة الفنون القتالية سون جوكو منذ طفولته. واقتبسها تورياما بتصرّف من رواية القرن السادس عشر الصينية "الرحلة إلى الغرب".
 
وبيعت من قصص المانغا هذه أكثر من 260 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع "مانغازنكان" المتخصص، واقتُبست منها أعمال تلفزيونية وسينمائية عدة وألعاب فيديو، وصدرت تتمات لها، من بينها "دراعون بول زي" Dragon Ball Z و"دراغون بول سوبر" Dragon Ball Super.
 
ونال فنان المانغا الجائزة الخاصة في مهرجان أنغوليم الدولي الأربعين للشرائط المصوّرة عام 2013 عن مجمل أعماله.

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