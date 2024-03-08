الأرجواني والأخضر والأبيض ألوان "يوم المرأة العالمي"... إلى ماذا ترمز؟ (صورة)

في اليوم العالمي للمرأة يُستخدم رمز أو علامة الأنثى العالمي. عادة ما يكون مصحوبًا بالألوان الأرجواني والأخضر والأبيض.

وبحسب موقع اليوم العالمي للمرأة، فإن اللون الأرجواني يرمز إلى الكرامة والعدالة، والأخضر إلى الأمل، والأبيض إلى النقاء.

وتم ذكر أن "الألوان نشأت من الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة (WSPU) في المملكة المتحدة في عام 1908."

ويُحتفل باليوم المرأة العالمي في 8 آذار من كلّ عام، تكريماً للنساء في جميع أنحاء العالم.