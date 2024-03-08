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إطلالة أولى في حديقة روما للحيوانات لصغيرة النمر السومطري كالا (صورة)
منوعات
2024-03-08 | 08:12
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إطلالة أولى في حديقة روما للحيوانات لصغيرة النمر السومطري كالا (صورة)
إطلالة أولى في حديقة روما للحيوانات لصغيرة النمر السومطري كالا (صورة)
أتيحت لزوار حديقة الحيوانات في روما الخميس للمرة الأولى فرصة مشاهدة صغيرةِ نمر سومطري تحمل اسم كالا، ولدت قبل ثلاثة أشهر في هذا المتنزه.
وقال السائح الفرنسي أرنو شامبال (41 عاماً) لتلفزيون وكالة فرانس برس "لقد علمنا بذلك أمس فيما كنا نُعدّ لزيارتنا لحديقة الحيوانات. واليوم، قررنا أن نلقي نظرة من كثب. لم أكن أعتقد أنها بهذا الصِغر، إنه بحجم كلبنا، وهي رائعة!".
ويُعدّ نمر جزيرة سومطرة الإندونيسية، وهو أحد أصغر السلالات من فصيلة النمور، مهددا بالانقراض.
وأوضحت رئيسة مؤسسة حديقة روما للحيوانات باولا بالانزا بمناسبة عرض أنثى النمر السومطري الصغيرة للجمهور، أنها من "نوع فرعي نادر جداً، لم يبق منه في الطبيعة سوى نحو 500" حيوان.
ورأت أن "من المهم جداً من هذا المنطلق أن تساهم حدائق الحيوانات في استراتيجيات حفظ" هذا النوع من خلال إنشاء صندوق جينات للنمور السومطرية "في حال أصبحت زيادة عددها ضرورية".
وقال الخبير في حديقة الحيوانات اسحق ياديد "نحن سعداء جداً بهذه الولادة. لقد مرت ثلاثة أشهر وهي في صحة جيدة. نحن سعداء لأن ثمة عائلة تتألف من الأب والأم والصغيرة، لم ينفصل أفرادها" إطلاقاً.
وأضاف "ما يزيد سعادتنا أنه نوع مهدد بالانقراض".
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