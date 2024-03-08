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يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة
منوعات
2024-03-08 | 08:23
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يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة
يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة
يُقام اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار سنويًا، حيث تتوقف النساء في كل أنحاء العالم للتأمل ووضع خطط للتغيير، وغالبًا ما يرتدين اللون الأرجواني الذي يرمز إلى العدالة والكرامة والأخضر الذي يعبّر عن الأمل. ولكن كيف تحتفل أبرز الدول حول العالم بهذا اليوم؟
إيطاليا
تُعطى النساء عناقيد من زهرة الميموزا الصفراء الصغيرة وهي الرمز المختار لليوم العالمي للمرأة في إيطاليا. يُنظر إليها أيضًا على أنها ترمز إلى قوة الأنثى، ومن الشائع أن تقوم النساء بتمرير الميموزا لبعضهن البعض كدليل على التضامن الأنثوي.
رومانيا
يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بطريقة مماثلة لعيد الأم، من خلال تقديم الأطفال والرجال لأمهاتهن، زوجاتهن وجداتهن البطاقات والزهور.
الولايات المتحدة
اليوم العالمي للمرأة لا يُمنح كعطلة رسمية في الولايات المتحدة، على الرغم من أن شهر آذار يُعرف بشهر تاريخ المرأة؛ وهو فترة زمنية للفت الانتباه إلى إنجازات المرأة عبر الماضي والتاريخ المعاصر. وفي هذا السياق، تستضيف عواصم الولايات الأميركية التجمعات، المؤتمرات والفعاليات التجارية للتوسع حول هذا الموضوع.
روسيا
على الرغم من أن هذا التاريخ كان عطلة رسمية وطنية في روسيا منذ عام 1918، إلا أن معناه الأصلي يبدو أنه نسي جذوره السياسية إلى حد كبير، وبدلاً من ذلك تم الاحتفال بالمناسبة بشكل عام من خلال تقديم الهدايا المادية فقط.
الصين
في حين أن يوم المرأة يصادف 7 آذار في الصين، فقد اعترفت البلاد باليوم العالمي للمرأة منذ عام 1949، حيث يتم تشجيع أصحاب العمل على منح موظفاتهم إجازة نصف يوم، و يشجعون الرجال على شراء الهدايا للنساء.
أستراليا
يحتفل الأستراليون باليوم العالمي للمرأة منذ عقود، على الرغم من أن المسيرات أصبحت منتشرة على نطاق واسع بشكل خاص منذ أوائل السبعينيات، حيث تجري في كل أنحاء البلاد مجموعة متنوعة من حلقات النقاش والفعاليات التي تضم نساء بارزات ضمن مجالاتهن، ويتحدثن علنًا للدعوة إلى مزيد من التمثيل والمساواة والتنوع ضمن كل المجالات.
اسبانيا
بعد النجاح الكبير غير المتوقع الذي حققه الإضراب العام في إسبانيا عام 2018 والذي خرج فيه أكثر من 5 ملايين شخص لمدة 24 ساعة، يواصل الشعب الاسباني النزول إلى الشارع للتركيز بشكل متزايد على حقوق النساء والفتيات.
المملكة المتحدة
يقام مهرجان نساء العالم على مدار ثلاثة أيام في لندن، بما في ذلك يوم المرأة العالمي، ويضم متحدثين، ناشطين وفناني الأداء الذين يجتمعون معًا لمعالجة القضايا التي تواجه المرأة على مستوى العالم.
تشيلي
ويتميز هذا اليوم بمسيرات عبر مدن عدة، وخاصة العاصمة سانتياغو، ومن المحتمل أن يرتدي المتظاهرون مناديل خضراء ترمز إلى دعمهم للحقوق الجنسية والإنجابية. كما تتميز أيضًا بالأناشيد وقرع الطبول وحتى الأزياء المتقنة.
الأرجنتين
يحتفل الأرجنتينيون باليوم العالمي للمرأة منذ القرن العشرين، وعادة ما يحتفلون به من خلال تقديم الهدايا للنساء في حياتهم. ومع ذلك، أصبحت الاحتجاجات في السنوات الأخيرة سمة منتظمة، حيث يخرج المواطنون بشكل متزايد إلى الشوارع للتظاهر ضد العنف، والفجوة في الأجور التي لا تزال قائمة والتمثيل المتساوي في الفنون.
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