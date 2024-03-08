الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة

منوعات
2024-03-08 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة

يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة

يُقام اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار سنويًا، حيث تتوقف النساء في كل أنحاء العالم للتأمل ووضع خطط للتغيير، وغالبًا ما يرتدين اللون الأرجواني الذي يرمز إلى العدالة والكرامة والأخضر الذي يعبّر عن الأمل. ولكن كيف تحتفل أبرز الدول حول العالم بهذا اليوم؟

إيطاليا

تُعطى النساء عناقيد من زهرة الميموزا الصفراء الصغيرة وهي الرمز المختار لليوم العالمي للمرأة في إيطاليا. يُنظر إليها أيضًا على أنها ترمز إلى قوة الأنثى، ومن الشائع أن تقوم النساء بتمرير الميموزا لبعضهن البعض كدليل على التضامن الأنثوي. 

رومانيا

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بطريقة مماثلة لعيد الأم، من خلال تقديم الأطفال والرجال لأمهاتهن، زوجاتهن وجداتهن البطاقات والزهور.

الولايات المتحدة

اليوم العالمي للمرأة لا يُمنح كعطلة رسمية في الولايات المتحدة، على الرغم من أن شهر آذار يُعرف بشهر تاريخ المرأة؛ وهو فترة زمنية للفت الانتباه إلى إنجازات المرأة عبر الماضي والتاريخ المعاصر. وفي هذا السياق، تستضيف عواصم الولايات الأميركية التجمعات، المؤتمرات والفعاليات التجارية للتوسع حول هذا الموضوع.

روسيا

على الرغم من أن هذا التاريخ كان عطلة رسمية وطنية في روسيا منذ عام 1918، إلا أن معناه الأصلي يبدو أنه نسي جذوره السياسية إلى حد كبير، وبدلاً من ذلك تم الاحتفال بالمناسبة بشكل عام من خلال تقديم الهدايا المادية فقط.

الصين

في حين أن يوم المرأة يصادف 7 آذار في الصين، فقد اعترفت البلاد باليوم العالمي للمرأة منذ عام 1949، حيث يتم تشجيع أصحاب العمل على منح موظفاتهم إجازة نصف يوم، و يشجعون الرجال على شراء الهدايا للنساء.

أستراليا

يحتفل الأستراليون باليوم العالمي للمرأة منذ عقود، على الرغم من أن المسيرات أصبحت منتشرة على نطاق واسع بشكل خاص منذ أوائل السبعينيات، حيث تجري في كل أنحاء البلاد مجموعة متنوعة من حلقات النقاش والفعاليات التي تضم نساء بارزات ضمن مجالاتهن، ويتحدثن علنًا للدعوة إلى مزيد من التمثيل والمساواة والتنوع ضمن كل المجالات.

اسبانيا

بعد النجاح الكبير غير المتوقع الذي حققه الإضراب العام في إسبانيا عام 2018 والذي خرج فيه أكثر من 5 ملايين شخص لمدة 24 ساعة، يواصل الشعب الاسباني النزول إلى الشارع للتركيز بشكل متزايد على حقوق النساء والفتيات.

المملكة المتحدة

يقام مهرجان نساء العالم على مدار ثلاثة أيام في لندن، بما في ذلك يوم المرأة العالمي، ويضم متحدثين، ناشطين وفناني الأداء الذين يجتمعون معًا لمعالجة القضايا التي تواجه المرأة على مستوى العالم.

تشيلي

ويتميز هذا اليوم بمسيرات عبر مدن عدة، وخاصة العاصمة سانتياغو، ومن المحتمل أن يرتدي المتظاهرون مناديل خضراء ترمز إلى دعمهم للحقوق الجنسية والإنجابية. كما تتميز أيضًا بالأناشيد وقرع الطبول وحتى الأزياء المتقنة.

الأرجنتين

يحتفل الأرجنتينيون باليوم العالمي للمرأة منذ القرن العشرين، وعادة ما يحتفلون به من خلال تقديم الهدايا للنساء في حياتهم. ومع ذلك، أصبحت الاحتجاجات في السنوات الأخيرة سمة منتظمة، حيث يخرج المواطنون بشكل متزايد إلى الشوارع للتظاهر ضد العنف، والفجوة في الأجور التي لا تزال قائمة والتمثيل المتساوي في الفنون.
 

آخر الأخبار

منوعات

المرأة

العالمي

العالم...

تحتفل

بالمناسبة

LBCI التالي
بعد تدخلها في مشاجرة جسدية بين طلاب... سيدة طالبت بـ"ضرب" أحدهم وهذا ما حصل! (فيديو)
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:03

في يوم المرأة العالمي... ما هي الخلفية التاريخية التي أدّت إلى اعتماد هذا اليوم للاحتفال بالمناسبة؟

LBCI
صحة وتغذية
10:33

في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!

LBCI
فنّ
10:24

بالتزامن مع يوم المرأة العالمي... إليكم قائمة الأغاني العربية المعروفة والداعمة لها

LBCI
منوعات
07:40

الأرجواني والأخضر والأبيض ألوان "يوم المرأة العالمي"... إلى ماذا ترمز؟ (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:01

يكبرها بـ25 عاما... ملياردير مشهور يخطب للمرة السادسة في سن 92 عاما! (صورة)

LBCI
منوعات
10:00

طائرة بوينغ للركاب تقوم بهبوط اضطراري في لوس أنجلس... وهذا هو السبب!

LBCI
منوعات
09:00

رمضان بلا بهجة هذا العام في ظل حرب غزة

LBCI
منوعات
08:12

إطلالة أولى في حديقة روما للحيوانات لصغيرة النمر السومطري كالا (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:17

التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام تعلبايا بالاتجاهين

LBCI
خبر عاجل
15:12

باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته

LBCI
صحف اليوم
00:44

بو صعب لـ"الأنباء الالكترونية": الأهداف التي وضعها لبنان كرّرها هوكشتاين وهي الاستقرار على الحدود

LBCI
أخبار لبنان
08:32

وزارة الطاقة: المواد الكيماوية في منشآت نفط طرابلس ستُرحل قريبًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:43

رئيسة المفوضية الأوروبية: من المتوقّع بدء تشغيل ممر مساعدات بحريّ بين قبرص وغزة

LBCI
أخبار لبنان
04:44

مودعون اعتصموا أمام مبنى مصرف لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:02

بايدن: الجيش الأميركي سيبني ميناء موقتا على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات

LBCI
أخبار لبنان
16:19

باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟

LBCI
منوعات
16:43

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:44

رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

LBCI
حال الطقس
01:38

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟

LBCI
خبر عاجل
13:53

تابعوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة في "جدل" الساعة 9:10 مساء عبر شاشة الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
15:12

باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته

LBCI
اقتصاد
02:29

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
06:21

إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More