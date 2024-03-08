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طائرة بوينغ للركاب تقوم بهبوط اضطراري في لوس أنجلس... وهذا هو السبب!

منوعات
2024-03-08 | 10:00
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طائرة بوينغ للركاب تقوم بهبوط اضطراري في لوس أنجلس... وهذا هو السبب!
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طائرة بوينغ للركاب تقوم بهبوط اضطراري في لوس أنجلس... وهذا هو السبب!

طائرة بوينغ للركاب تقوم بهبوط اضطراري في لوس أنجلس... وهذا هو السبب!

اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 777" إلى الهبوط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها الخميس من أحد مطارات سان فرانسيسكو في رحلة إلى اليابان، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.

ويُظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت سقوط الإطار من طائرة شركة "يونايتد ايرلاينز" بعد ثوان من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وذكر موقع "كرون 4" أن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق اضرارا بالعديد من السيارات، وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلس الدولي حيث هبطت.

وأفادت شركة "يونايتد إيرلاينز" أن 249 راكبا كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى أوساكا.

وواجهت شركة بوينغ مؤخرا سلسلة من المشكلات المتعلقة بمراقبة الجودة، كان آخرها في كانون الثاني عندما انفصل باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريغون.

ولم يصب أحد بأذى في الحادث، لكن تم وقف تحليق جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" لمدة 19 يوما.

ومنحت الهيئات الناظمة الأميركية الأسبوع الماضي شركة بوينغ 90 يوما للتوصل إلى خطة لمعالجة قضايا مراقبة الجودة، حيث قال رئيس إدارة الطيران الفدرالية "أف آيه آيه" إن الشركة يجب أن "تلتزم بتحسينات حقيقية وعميقة".

وقالت شركة يونايتد إن هناك ستة إطارات في كل دعامة للهبوط في طائرة بوينغ 777، وهي مصممة لتهبط الطائرة بأمان حتى في حالة فقدان أو تلف بعضها.

وقالت شركة الطيران إنه من المتوقع أن يتابع الركاب رحلتهم في وقت لاحق الخميس بعد الهبزط الاضطراري بسلام في لوس أنجلس.
 

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