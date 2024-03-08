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يكبرها بـ25 عاما... ملياردير مشهور يخطب للمرة السادسة في سن 92 عاما! (صورة)
منوعات
2024-03-08 | 11:01
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يكبرها بـ25 عاما... ملياردير مشهور يخطب للمرة السادسة في سن 92 عاما! (صورة)
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن قطب الإعلام روبيرت موردوك البالغ 92 عاماً، أعلن خطوبته للمرة السادسة الخميس.
وسيتزوج الملياردير الأسترالي الحاصل على الجنسية الأميركية من إيلينا جوكوفا، عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة من أصل روسي، والتي تصغره بـ25 عاماً.
وتبلغ جوكوفا 67 عاماً، وهي أيضاً والدة داريا جوكوفا، المحسنة وجامعة الأعمال الفنية والزوجة السابقة للأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش، بحسب وكالة فرانس برس.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن الثنائي بدآ بالمواعدة اعتباراً من الصيف الماضي، وهما يخططان للزواج في حزيران في دارة الملياردير في كاليفورنيا.
وتزوج روبيرت موردوك، وهو أب لستة أبناء، لأول مرة في الفترة من 1956 إلى 1967 من باتريشيا بوكر، وهي مضيفة طيران أسترالية، ثم لأكثر من 30 عاماً من الصحافية البريطانية آنا تورف.
ثم تزوج من سيدة الأعمال من أصل صيني ويندي دينغ، خريجة جامعة ييل، حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013.
وبعد طلاقه من عارضة الأزياء جيري هول في صيف عام 2022، أعلن الملياردير خطوبته للمرة الخامسة على آن ليزلي سميث في ربيع عام 2023، لكنهما انفصلا بعد أقل من شهر.
في تشرين الثاني 2023، ترك رجل الأعمال رئاسة "فوكس"، الشركة الأم لقناة "فوكس نيوز" المحببة لدى المحافظين الأميركيين، وشركة "نيوز كورب"، وقرر تسليم رئاسة هذه الإمبراطورية لابنه لاكلان.
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قطب الإعلام
روبيرت موردوك
92 عاما
خطوبة
المرة السادسة
روسية
إيلينا جوكوفا
الملياردير الأسترالي.
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