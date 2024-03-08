اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!

فقدت طفلتها بين ذراعيها... أم تناشد النساء لإجراء هذه الاختبارات خلال الحمل: وهذه تجربتها الأليمة!

فقدت طفلتها بين ذراعيها... أم تناشد النساء لإجراء هذه الاختبارات خلال الحمل: وهذه تجربتها الأليمة!

بعد تدخلها في مشاجرة جسدية بين طلاب... سيدة طالبت بـ"ضرب" أحدهم وهذا ما حصل! (فيديو)