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اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!

منوعات
2024-03-08 | 14:04
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اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!
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اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!

اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!

كشف رجل عن صدمته بعد أن اكتشف أن زوجته هي في الواقع أخته البيولوجية.

وادعى أنه علم بهذا الأمر بعد أن حاول إنقاذ حياتها عن طريق التبرع بإحدى كليتيه لها، وفق موقع "ذا صن".

وزعم الرجل أنه تم تبنيه بعد دقيقتين من ولادته، وأنه متزوج من زوجته منذ ست سنوات، ولديهما طفلان.

وأدركت الزوجة أنها بحاجة إلى كلية جديدة بعد أن مرضت بعد ولادة ابنهما. 

وعندما ظهرت النتائج، علم الأب أنه وزوجته يتقاسمان "نسبة تطابق عالية بشكل غير طبيعي".

وأوضح أنه بسبب كيفية انتقال معلومات الحمض النووي عبر الأجيال، يمكن أن يكون لدى أحد الوالدين للطفل تطابق بنسبة 50 في المئة على الأقل، ويمكن أن يكون لدى الأشقاء تطابق بنسبة 0-100 في المئة.

وقال أحد علماء المختبرات السريرية: "قد تكونون أشقاء بيولوجيين، أو ربما أبناء عمومة، أو قد يكون الطبيب مخطئًا".

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