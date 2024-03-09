الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سيدة مؤيدة لفلسطين تخرّب لوحة تاريخية لـ"بلفور" في بريطانيا... وفيديو يغزو الإنترنت! (فيديو)
منوعات
2024-03-09 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سيدة مؤيدة لفلسطين تخرّب لوحة تاريخية لـ"بلفور" في بريطانيا... وفيديو يغزو الإنترنت! (فيديو)
قام متظاهرون مؤيدون لفلسطين برش وتقطيع اللوحة التاريخية التي رسمتها جامعة كامبريدج والتي تصور رجل الدولة البريطاني اللورد بلفور الذي مهد الطريق لقيام دولة يهودية في الشرق الأوسط.
ونشرت مجموعة Palestine Action الاحتجاجية مقطع فيديو لإحدى المتظاهرات وهي تدمر الصورة وترشها بالطلاء الأحمر.
وشوهدت امرأة، في الفيديو الّذي انتشر على نطاق واسع، وهي تقوم بتقطيع اللوحة بأداة حادة بعد رش الطلاء باللون الأحمر على وجه بلفور.
وأعطى السياسي المحافظ اسمه لوعد بلفور، وهو بيان عام أصدرته الحكومة البريطانية لإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، مما يمهد الطريق لتأسيس إسرائيل في عام 1948.
وجاء هذا الوعد، الذي صدر عام 1917، ضمن رسالة من بلفور إلى اللورد روتشيلد، الزعيم اليهودي البريطاني. ومن بين العواقب الدائمة للإعلان كان زيادة الدعم للصهيونية داخل المجتمع اليهودي، وكان جزءًا من تأسيس فلسطين الانتدابية.
وخلف بلفور عمه اللورد سالزبري كرئيس للوزراء في عام 1902 وخدم حتى استقالته في عام 1905.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
متظاهرون
مؤيدون
فلسطين
حرب غزة
اسرائيل
وعد بلفور
اللورد بلفور
جامعة كامبريدج
بريطانيا
لوحة
تخريب
طلاء
تمزيق.
التالي
طيار ومساعده ينامان خلال رحلة جوية لمدة 28 دقيقة... إليكم ما حصل في تلك الأثناء!
اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-29
مخزومي لـ"جدل": من حلول بريطانيا الجذرية للبنان الاعتراف بمشروع الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية وتطبيق 1701 وتقوية الجيش اللبناني ودعمه ومساعدة لبنان في قطاع التعليم
آخر الأخبار
2024-02-29
مخزومي لـ"جدل": من حلول بريطانيا الجذرية للبنان الاعتراف بمشروع الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية وتطبيق 1701 وتقوية الجيش اللبناني ودعمه ومساعدة لبنان في قطاع التعليم
0
آخر الأخبار
2024-03-07
باسيل لـ "جدل": عندما نتحدث عن الشراكة نفتح الابواب ونحن مع لبنان وحزب الله لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه اما تحرير القدس من مسؤولية الفلسطينيين
آخر الأخبار
2024-03-07
باسيل لـ "جدل": عندما نتحدث عن الشراكة نفتح الابواب ونحن مع لبنان وحزب الله لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه اما تحرير القدس من مسؤولية الفلسطينيين
0
آخر الأخبار
2024-03-06
المطارنة الموارنة: نرفض زج لبنان في الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية التي نأت عنها الدول العربية ونطالب بإبعاد الأذى الذي يعانيه أهلنا في الجنوب عن لبنان كله
آخر الأخبار
2024-03-06
المطارنة الموارنة: نرفض زج لبنان في الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية التي نأت عنها الدول العربية ونطالب بإبعاد الأذى الذي يعانيه أهلنا في الجنوب عن لبنان كله
0
أخبار دولية
2024-03-04
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في رام الله
أخبار دولية
2024-03-04
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في رام الله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:30
في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)
منوعات
07:30
في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)
0
منوعات
07:13
طيار ومساعده ينامان خلال رحلة جوية لمدة 28 دقيقة... إليكم ما حصل في تلك الأثناء!
منوعات
07:13
طيار ومساعده ينامان خلال رحلة جوية لمدة 28 دقيقة... إليكم ما حصل في تلك الأثناء!
0
منوعات
14:04
اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!
منوعات
14:04
اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!
0
منوعات
13:47
ابن الـ12 عاماً يتصرف بشجاعة... هذا ما فعله بعد أن دخل نمر كبير إلى المكان! (فيديو)
منوعات
13:47
ابن الـ12 عاماً يتصرف بشجاعة... هذا ما فعله بعد أن دخل نمر كبير إلى المكان! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:36
مقتل طفل في دنيبربتروفسك وجرح آخر في خيرسون في قصف روسي
أخبار دولية
07:36
مقتل طفل في دنيبربتروفسك وجرح آخر في خيرسون في قصف روسي
0
أخبار دولية
2024-03-08
اسرائيل "ترحب" بفتح الممر البحري من قبرص للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة
أخبار دولية
2024-03-08
اسرائيل "ترحب" بفتح الممر البحري من قبرص للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة
0
آخر الأخبار
09:46
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
09:46
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
0
فنّ
2024-03-08
إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)
فنّ
2024-03-08
إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:55
سرايا القدس تنشر فيديو للعملية التي نفذتها ضدّ القوات الإسرائيلية في مستوطنة "حومش"
أخبار دولية
07:55
سرايا القدس تنشر فيديو للعملية التي نفذتها ضدّ القوات الإسرائيلية في مستوطنة "حومش"
0
أخبار لبنان
07:55
العثور على شبل الأسد الضائع...
أخبار لبنان
07:55
العثور على شبل الأسد الضائع...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
ماذا رشح عن لقاء ميقاتي - بري؟
تقارير نشرة الاخبار
07:48
ماذا رشح عن لقاء ميقاتي - بري؟
0
أخبار لبنان
07:41
بري عرض الأوضاع العامة خلال إستقباله ميقاتي والتقى كتلة "الاعتدال الوطني"... البعريني: المبادرة أخذت دفعاً قوياً
أخبار لبنان
07:41
بري عرض الأوضاع العامة خلال إستقباله ميقاتي والتقى كتلة "الاعتدال الوطني"... البعريني: المبادرة أخذت دفعاً قوياً
0
أخبار دولية
04:25
الحوثيون يعلنون إستهداف ناقلة "بروبل فورتشن" في خليج عدن وعددًا من المدمرات الحربية الأميركية
أخبار دولية
04:25
الحوثيون يعلنون إستهداف ناقلة "بروبل فورتشن" في خليج عدن وعددًا من المدمرات الحربية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:35
ميغان فوكس تُظهر قوامها خلال رحلة في المكسيك... بيكيني فاضح وأجواء صيفية! (صور)
فنّ
11:35
ميغان فوكس تُظهر قوامها خلال رحلة في المكسيك... بيكيني فاضح وأجواء صيفية! (صور)
2
منوعات
14:04
اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!
منوعات
14:04
اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!
3
أخبار لبنان
11:28
ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟
أخبار لبنان
11:28
ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟
4
امن وقضاء
11:35
توضيح حول نتائج مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية: الكلّية لا تقبل في صفوفها سوى الأكفّاء
امن وقضاء
11:35
توضيح حول نتائج مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية: الكلّية لا تقبل في صفوفها سوى الأكفّاء
5
آخر الأخبار
12:52
العثور على الشبل في أحد مشاريع زيتون ابي سمراء
آخر الأخبار
12:52
العثور على الشبل في أحد مشاريع زيتون ابي سمراء
6
اخبار البرامج
15:49
ما صحة تعرض الراحل مروان محفوظ لمشاكل صحية... وماذا كشف ابنه عن الفترة التي سبقت وفاته؟
اخبار البرامج
15:49
ما صحة تعرض الراحل مروان محفوظ لمشاكل صحية... وماذا كشف ابنه عن الفترة التي سبقت وفاته؟
7
أخبار دولية
01:32
مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية الأميركية قد يهدد حملة بايدن
أخبار دولية
01:32
مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية الأميركية قد يهدد حملة بايدن
8
اسرار
23:31
أسرار الصحف 09-03-2024
اسرار
23:31
أسرار الصحف 09-03-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More