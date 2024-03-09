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سيدة مؤيدة لفلسطين تخرّب لوحة تاريخية لـ"بلفور" في بريطانيا... وفيديو يغزو الإنترنت! (فيديو)

منوعات
2024-03-09 | 06:18
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سيدة مؤيدة لفلسطين تخرّب لوحة تاريخية لـ&quot;بلفور&quot; في بريطانيا... وفيديو يغزو الإنترنت! (فيديو)
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سيدة مؤيدة لفلسطين تخرّب لوحة تاريخية لـ"بلفور" في بريطانيا... وفيديو يغزو الإنترنت! (فيديو)

قام متظاهرون مؤيدون لفلسطين برش وتقطيع اللوحة التاريخية التي رسمتها جامعة كامبريدج والتي تصور رجل الدولة البريطاني اللورد بلفور الذي مهد الطريق لقيام دولة يهودية في الشرق الأوسط.
 
ونشرت مجموعة Palestine Action الاحتجاجية مقطع فيديو لإحدى المتظاهرات وهي تدمر الصورة وترشها بالطلاء الأحمر.
 
وشوهدت امرأة، في الفيديو الّذي انتشر على نطاق واسع، وهي تقوم بتقطيع اللوحة بأداة حادة بعد رش الطلاء باللون الأحمر على وجه بلفور.
 
وأعطى السياسي المحافظ اسمه لوعد بلفور، وهو بيان عام أصدرته الحكومة البريطانية لإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، مما يمهد الطريق لتأسيس إسرائيل في عام 1948.
 
وجاء هذا الوعد، الذي صدر عام 1917، ضمن رسالة من بلفور إلى اللورد روتشيلد، الزعيم اليهودي البريطاني. ومن بين العواقب الدائمة للإعلان كان زيادة الدعم للصهيونية داخل المجتمع اليهودي، وكان جزءًا من تأسيس فلسطين الانتدابية.
 
وخلف بلفور عمه اللورد سالزبري كرئيس للوزراء في عام 1902 وخدم حتى استقالته في عام 1905.
 
 

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