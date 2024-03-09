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طيار ومساعده ينامان خلال رحلة جوية لمدة 28 دقيقة... إليكم ما حصل في تلك الأثناء!
منوعات
2024-03-09 | 07:13
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طيار ومساعده ينامان خلال رحلة جوية لمدة 28 دقيقة... إليكم ما حصل في تلك الأثناء!
دعت وكالة سلامة الطيران الإندونيسية شركات الطيران إلى تعزيز الضوابط في قمرة القيادة وضمان حصول أفراد الطواقم على قسط كافٍ من الراحة قبل كل رحلة، بعد أن نام طياران من شركة "باتيك إير" أثناء رحلة داخلية في نهاية كانون الثاني، من دون أن يتسبب ذلك في أي حادث.
وفي 25 كانون الثاني، نام طيار ومساعده في وقت واحد على متن طائرة من نوع إيرباص "ايه 320" لمدة 28 دقيقة تقريباً، خلال رحلة من سولاويسي في شمال إندونيسيا إلى العاصمة جاكرتا، وفق تقرير أولي صادر عن اللجنة الوطنية لسلامة النقل.
وجاء في التقرير الرسمي أن أحد الطيارين لم يحصل على قسط كاف من الراحة في الليلة التي سبقت الرحلة، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى سلسلة من الأخطاء الملاحية، لكن المسافرين الذين بلغ عددهم 153 راكبا وأربع مضيفات خرجوا سالمين من هذه الرحلة التي استمرت ساعتين وخمساً وثلاثين دقيقة، بحسب وكالة فرانس برس.
وبعد حوالى نصف ساعة من الإقلاع، طلب قائد الطائرة من مساعده إذناً بالراحة لبعض الوقت، وهو ما حصل عليه. وتابع التقرير أن الأخير تولى بعد ذلك قيادة الطائرة، لكنه استسلم بدوره للنعاس.
وبعد 28 دقيقة من آخر إرسال مسجل، استيقظ الطيار وأدرك أن مساعده كان نائما وأن الطائرة لم تكن على المسار الصحيح. وذكر التقرير أنه أيقظ زميله على الفور، وأجاب على مكالمات من جاكرتا وصحّح مسار الرحلة.
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رحلة جوية
وكالة سلامة الطيران الإندونيسية
شركات الطيرات
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