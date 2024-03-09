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في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)
منوعات
2024-03-09 | 07:30
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في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)
توافَدَت آلاف الكلاب برفقة أصحابها إلى منطقة برمنغهام (وسط إنكلترا) الخميس للمشاركة في معرض "كرافتس" Crufts الشهير للكلاب الذي يجذب كل سنة زواراً من مختلف أنحاء العالم، ويتوّج الأحد بانتخاب أجمل كلب أصيل.
ويتنافس أكثر من 18 ألف كلب على مدار أربعة أيام في فعاليات متعددة تُعرض فيها جميع السلالات، خلال هذا الحدث الذي ينظمه "كينيل كلوب" (أي "نادي الكلاب").
ويُتوج أحد هذه الحيوانات الأحد بلقب "Best in Show" ("أفضل كلب في المعرض")، وهي أبرز مكافآت الحدث، وغالباً ما تكون تتويجاً لسنوات طويلة من العمل بين الكلب وصاحبه. وفي العام الماضي، مُنحت الجائزة المرموقة إلى كلب من نوع لاغوتو رومانيولو من كرواتيا.
بالإضافة إلى فئة تسمى "هيلوورك"، وهو حدث راقص تنافست فيه بيكرسفيلد، تتوزع المنافسة بين الكلاب خصوصاً على فئات عدة تشمل خفة الحركة أو الترويض أو سباقات التقاط خلف كرات التنس.
هذا الحدث، الذي يدين باسمه لمبدعه تشارلز كرافتس الذي نظمه لأول مرة في عام 1891، اجتذب العام الماضي حوالى 150 ألف زائر، بحسب "كينيل كلوب" الذي يدير اتحادات في بلدان عدة.
ستيوارت غراهام – وكالة فرانس برس
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