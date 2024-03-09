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عائلة تُفجع بوفاة ابنها بعد يوم من زفافه: "لقد فقدنا ابناً ولكن اكتسبنا ابنةّ"

منوعات
2024-03-09 | 14:28
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عائلة تُفجع بوفاة ابنها بعد يوم من زفافه: &quot;لقد فقدنا ابناً ولكن اكتسبنا ابنةّ&quot;
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عائلة تُفجع بوفاة ابنها بعد يوم من زفافه: "لقد فقدنا ابناً ولكن اكتسبنا ابنةّ"

لقي عريس مصرعه في حادث سيارة يوم الاثنين أثناء سفره لقضاء شهر العسل مع عروسه، وذلك بعد يوم واحد من حفل زفافهما، وفقًا للتقارير الرسمية.
 
ووفق موقع "نيويورك بوست"، كان دانييل بالاسيوس الثالث، 27 عامًا، وزوجته كريستي كاريو، 23 عامًا، يقودان سيارتهما على الطريق في ولاية تينيسي عندما انحرفت سيارتهما من طراز Toyota 4Runner عن الطريق واصطدمت بجسر، حسبما قالت دورية الطريق السريع في الولاية الأميركية.
 
عندها، انقلبت الشاحنة الصغيرة الخاصة بالزوجين مرات عدة قبل أن تعبر اتجاه حركة المرور القادمة واصطدمت بشبه شاحنة.
 
وأكد رئيس إطفاء مقاطعة فاييت للمنفذ أن بالاسيوس قُتل في الحادث، أما زوجته فقد أُصيبت بجروح لكنها تمكنت من النجاة.
 
وقال والد الفقيد: "لقد فقدت ابناً ولكني اكتسبت ابنة".

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