تظاهرت بأنها طبيبة... وعالجت ما يُقرب من 30 مريضاً: هذا ما اعترفت به!

تظاهرت امرأة برازيلية بأنها طبيبة وعالجت ما يقرب من 30 مريضًا في أحد المستشفيات قبل أن تعترف بأنها اشترت شهادة عبر الإنترنت مقابل 8 دولارات.

وتم القبض على ميريان سانتانا، 27 عامًا، يوم الاثنين، خلال أول يوم لها في العمل في منشأة في كورادوس، ساو باولو. وبحلول الوقت الذي تم القبض عليها فيه، كانت قد عالجت بالفعل 30 شخصًا بالغًا وطفلًا، بحسب المعلومات.

وأفادت شهادة سانتانا، التي اشترتها عبر الإنترنت مقابل 8 دولارات، أنها أكملت دوراتها الدراسية في عام 2022، لكن برنامج الشهادة لم يبدأ حتى ذلك العام.

وقال المنفذ المحلي إنه عندما تمت مواجهتها في المستشفى، اعترفت سانتانا بشراء الوثيقة عبر الإنترنت. وأخبرت الشرطة لاحقًا أنها كانت معالجة نطق وتكسب حوالي 802 دولارًا شهريًا. ولم تؤكد الشرطة مهنتها.

وتم القبض على سانتانا بتهمة ممارسة مهنة غير قانونية والتزوير الأيديولوجي واستخدام وثيقة مزورة والخطر على الحياة ومحاولة الاختلاس.