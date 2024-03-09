جريمة موثقة على الكاميرا... قال لزوجته "ستلتقين بيسوع" ثم أطلق النار عليها 3 مرات!

حُكم على رجل من ولاية تكساس الأميركية هذا الأسبوع بالسجن لمدة 10 سنوات لإطلاق النار على زوجته أمام الكاميرا مما أدى إلى مقتلها في رأسها، وذلك بعد أن علم بعلاقتها المزعومة.

وأخبر كاري برمنغهام، 60 عامًا، زوجته باتريشيا أنها "ستلتقي بيسوع" مباشرة قبل أن يطلق عليها النار ثلاث مرات خارج المنزل في كانون الأول من عام 2021.

وتجادل الزوجان لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل أن يطلق النار عليها بعد أن اكتشف أنها كانت على علاقة غرامية، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وقال في الفيديو: "آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك. لقد انتهيت، لقد انتهيت".

وبدوره، قال محامي برمنغهام، أنتوني أوسو، إن موكله اعترف بالذنب مباشرة أمام هيئة محلفين مكونة من النساء. كان أوسو يحاول إقناع اللجنة بأن الزوج أطلق النار على زوجته في خضم تلك اللحظة.

وقال: "لم نحاول أبدًا تبرير تصرفات عميلنا، لكن الدفاع لم يكن يتعلق بالتبرير". وتابع أوسو: "كان الأمر يتعلق بسبب قيامه بما فعله".

ومع ذلك، فإن ابنتهما أوليفيا لا تصدق الدفاع وتشكك في أن جريمة والدها كانت نتيجة "عاطفة مفاجئة". كما اتهمت والدها بإساءة معاملتها عاطفيًا وماليًا، وقالت إنها لن تسامحه أبدًا على ما فعله.