أرسلا رسائل "تجديفية" عن النبي محمد وزوجاته في هذا البلد: وعقوبات وخيمة في انتظار الشابين!

حُكم على طالب يبلغ من العمر 22 عامًا بالإعدام في باكستان لنشره رسائل خاصة على تطبيق واتساب يُزعم أنها تسيء إلى النبي محمد.

ويقال أيضًا أنه كان يسيء إلى زوجات النبي.

والجدير بالذكر أن في باكستان يُعاقب على التجديف بالإعدام.

وقالت المحكمة في إقليم البنجاب الباكستاني إن الشاب أرسل الرسائل، التي تضمنت صورًا أيضًا، من أجل إثارة غضب المسلمين.

وحُكم على شاب آخر يبلغ من العمر 17 عامًا بالسجن مدى الحياة كجزء من نفس القضية، إلا أن كلاهما ونفيا ارتكاب أي مخالفات.

واكتشفت السلطات رسائل واتساب عندما تم تقديم شكوى في عام 2022 من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لوكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية.

وتقدمت الوكالة بالشكوى بعد أن أبلغ أحد متلقي المواد "التجديفية" أنه تلقى الرسائل من ثلاثة أرقام هواتف مختلفة، أطلقوا عليها اسم "المواد الفاحشة".