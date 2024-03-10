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بات مهووساً في شريكة سكنه... شاهد فيديو حميمي لها أكثر من 300 مرة: ما فعله بها يُقشعر له البدن!
منوعات
2024-03-10 | 07:00
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بات مهووساً في شريكة سكنه... شاهد فيديو حميمي لها أكثر من 300 مرة: ما فعله بها يُقشعر له البدن!
أقدم عامل "مهووس" بمطار هيثرو بمدينة لندن البريطانية على طعن زميلته في السكن حتى الموت في حالة من الغضب.
وكان شيلدون رودريغز، 30 عاماً، يعيش مع ستيفاني هانسن، 39 عاماً، في هايز، غرب لندن، بعد عشر سنوات من انتهاء علاقة قصيرة بينهما.
ولم تكن ستيفاني مهتمة بشريكها في المنزل بشكل رومانسي، لكن رودريغيز ظل مهووساً وكان غاضباً عندما بدأت علاقة غرامية مع موظف مستودع المطار المتزوج سيلسو كابيلان.
إلى جانب إرسال تهديدات صادمة إلى حبيب هانسن الجديد، الذي التقت به أثناء عملها كوكيل شحن لشركة Swissport، شارك أيضًا صورة على الإنترنت لشخصية "جوكر" الشرير مع اقتباس منه وجاء على هذا النحو: "نتوقف عن البحث عن الوحوش تحت سريرنا عندما ندرك أنهم بداخلنا".
وقام رودريغيز بإعداد هاتف قديم في غرفة الثنائي، بالإضافة أجهزة تسجيل أخرى. ثم أمضى أكثر من 100 ساعة، أي ما يعادل أسبوعًا واحدًا تقريبًا، في الاستماع إليهما أثناء عمله كوكيل شحن لشركة الخطوط الجوية الأميركية في مطار هيثرو.
وحاول رودريغيز الغاضب طرد كابيلان، الذي كان يعمل معه في سويسبورت، من عمله عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى رئيسه من الهند.
كما تبعه عامل المطار الغيور إلى المنزل ذات يوم من العمل.
وفي ليلة وفاة ستيفاني في عام 2022، قضى زميلها في المنزل نوبة ليلية كاملة يستمع إلى الزوجين وهما يمارسان الجنس في غرفة المعيشة، وأظهرته كاميرات المراقبة وهو يعبث بسماعات أذنه ويلمس هاتفه أكثر من 300 مرة.
وعندما غادر العمل على دراجته في الساعة 6 صباحًا، توقف رودريغز للاستماع إلى الفيديو مرة أخرى ما أدّى إلى "غليان دمه".
وخلال عودته، كان السيد كابيلان قد عاد إلى منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة، لكن ستيفاني كانت لا تزال في السرير. حينها، اندفع رودريغيز إلى الغرفة وطعنها 20 مرة على الأقل بسكين المطبخ قبل أن يضربها بمجفف شعرها.
ثم قضى عامل المطار المهووس أكثر من 24 ساعة في المنزل مع الجثة، وطلب البيتزا وشاهد التلفزيون قبل أن يتصل في النهاية بالشرطة ويحاول الإيقاع بالسيد كابيلان.
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