امراة تكتشف إصابتها بسرطان الجلد بطريقة غير متوقعة... والسبب "كلوي كارداشيان"؟! (صورة)

حثّت "كاثرين"، وهي أم لثلاثة أطفال، الآخرين على توخي الحذر من سرطان الجلد بعد أن تبيّن أن بقعة بنية صغيرة على خدها كانت سرطانية.وقالت المرأة البالغة من العمر 40 عامًا إنها لاحظت لأول مرة نقطتين صغيرتين وكأنها بقعة تصبغ، وعندما حملت، اعتقد الأطباء في البداية أن النقطة كانت بسبب التغيرات الهرمونية.ولكن مع مرور الوقت، تغير حجم البقعة وازداد حجمها ولكنه لم يبدُ وكأنه سرطان الجلد العادي، لأن البقعة لم تكن داكنة، ولم يكن هناك أي كتلة وكان الملمس خشنًا.وأثناء حملها العام الفائت، كانت تقوم بمشاهدة "The Kardashians" بانتظام، وتحدثت كلوي كارداشيان عن رحلتها مع سرطان الجلد، ونشرت صورًا لما بدت عليه النقطة السرطانية، وتفاجأت كاثرين بما رأته لأنها بدت مثلها تمامًا.وخضعت كاثرين لعملية جراحية لإزالة البقعة والأنسجة المحيطة بها، لكنها اضطرت للعودة في غضون أسبوع لأن الجراح لم يكن راضيًا عن إزالة ما يكفي من الأنسجة.وكانت التجربة بعد الجراحة مؤلمة للغاية، وأصبح لديها ندبة ممتدة من الزاوية الداخلية لعينها نحو فمها، وباتت كاثرين ملزمة بإجراء فحوصات لجلدها بالكامل واختبارات دم كل بضعة أشهر.وبعد تعافيها من الجراحة، تراجعت ثقة كاثرين بنفسها وكانت تنظر إلى الأسفل وترتدي نظارات شمسية لتغطية الندبة الموجودة على وجهها، ولكنها الآن تهتم بتثقيف الآخرين حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه سرطان الجلد إذ لا يظهر دائما على شكل "شامة سوداء قبيحة".