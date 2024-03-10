زوجها لم يقم بأي اتصال حميمي معها حتى ليلة زفافهما... وبعد 20 سنة على زواجهما امرأة تفكر بالانفصال!

فكرت إحدى النساء بالانفصال عن زوجها كونهما لم يمارسا أي اتصال جنسي منذ فترة طويلة، ما أدى إلى إحباطها وشعورها بأنها تزوجت رجلا لا تعرفه جيدا.وقالت المرأة إن زوجها لم يمارس علاقة حميمة معها حتى ليلة زفافهما، ولكنها كانت مصممة على إنجاح العلاقة وأنجبا ثلاثة أطفال.وفي هذا السياق، بدأ زوجها ينظر إليها كشخصية أم فقط ولم يعد يتعامل معها على أنها زوجته، وبعد ولادة طفلهما الثالث، توقف عن ممارسة الجنس تمامًا.وشعرت المرأة بالإحباط الشديد بشأن عدم ممارسته الجنس وحاولت طرح الموضوع، وعانقت زوجها في الصباح، وحاولت أن تكون لطيفة حقًا عند شرح المعضلة، واقترحت عليه رؤية طبيب ولكن لم يتغير شيء.وعندما بدأ أطفالهما بمغادرة المنزل وبعد وفاة أحد أعز رفاقها، شعرت المرأة أنها لا تستطيع الاستمرار في التظاهر بالسعادة، خصوصا أنهما ينامان في غرفتين منفصلتين وهذا يبدو غريبًا.وبعد 20 عاما، فكرت المرأة بالانفصال خصوصا بعد فشل الحلول التي حاولت اعتمادها والاستشارة الزوجية أيضا، وهذه الأفكار جعلتها تشعر بالذنب الشديد ولكن صحتها الجسدية وكذلك النفسية تدمرتا.