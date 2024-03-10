قطٌّ شبيه بالرسوم المتحركة يحظى باهتمام عدد هائل من المعجبين... تعرّفوا إلى "فيديا"! (صور)

قطٌّ شبيه بالرسوم المتحركة يحظى باهتمام عدد هائل من المعجبين... تعرّفوا إلى "فيديا"! (صور)

حاز قط عيونه متقاطعة على عدد هائل من المعجبين بسبب مظهره الغريب الذي يشبه الرسوم المتحركة، حيث يتابع أكثر من 300 ألف شخص تصرفاته اليومية الغريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، أثار "فيديا"، وهو قط يبلغ من العمر أربع سنوات، ضجة كبيرة عبر منصة إنستغرام بعد أن بدأت مالكته "ناتاليا غدانوفا" بمشاركة صور له.



وقالت ناتاليا إنها لم تلاحظ أنه كان لدى فيديا أي مظهر غريب، وكان لطيفًا ومضحكًا بالنسبة لها، لكن عائلتها ومعارفها أخبروها أن هذا القط يجب أن يظهر إلى العلن.



وأضافت ناتاليا أنها كانت مترددة في نشر صور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البداية، لكنها سرعان ما أدركت مدى السعادة التي يجلبها فيديا للآخرين.