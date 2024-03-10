أم ترفض تقديم فستانها الأبيض الكلاسيكي لابنتها بسب "حجم" الأخيرة... وهذا ما قالته!

أم ترفض تقديم فستانها الأبيض الكلاسيكي لابنتها بسب "حجم" الأخيرة... وهذا ما قالته!

أثارت أم جدلاً واسعًا بعد أن رفضت السماح لابنتها ارتداء فستان زفافها، وذلك بسبب الاختلاف بين حجمها وحجم ابنتها "الضخم"، وفق ما قالته والدتها.



وتساءلت المرأة عما إذا كان قرارها مجحفًا عندما رفضت السماح لابنتها بتعديل فستانها الكلاسيكي بشكل ملحوظ لحفل زفافها القادم في غضون أشهر قليلة.



واعترفت الأم أنه على الرغم من أنها عادة جميلة بين الأمهات وبناتهن ولكنها لم تشعر أنها تستطيع فعل ذلك بسعادة، خصوصا أنها هي من نفذت التصميم بنفسها مع مساعدة والدتها حينها.