فيديو يثير تفاعل المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي... رجل يطلب يد حبيبته داخل المتجر: فهل وافقت الأخيرة؟ (فيديو)

فيديو يثير تفاعل المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي... رجل يطلب يد حبيبته داخل المتجر: فهل وافقت الأخيرة؟ (فيديو)

تقدّم "مايكل وارد" لخطبة حبيبته "ساندرا" في لحظة غير متوقعة داخل متجر تيسكو الذي يعملان فيه، ما سبّب صدمة للأخيرة عندما جثا الرجل على ركبة واحدة وطلب يدها للزواج.



ويمكن رؤية ساندرا وهي تعمل داخل المتجر، قبل أن تستدير لتجد خطيبها على الأرض، ما جعلها مذهولة للغاية وصرخت: "تبا!".



وكشف مايكل عن خطته للتأكد من أن ساندرا ستكون متألقة وجاهزة لهذه المناسبة، إذ قال لها إن المتجر أراد التقاط صور لزوجين وهما يشتريان الزهور والشوكولا بمناسبة عيد الحب.



وعندما وضع مايكل الخاتم في إصبعها، صرخت ساندرا للتعبير عن فرحتها قبل أن تُصاب بنوبة من الضحك الممزوج بالدموع السعيدة، ثم تعانق الثنائي وسط تصفيق حار.