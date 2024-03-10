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فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!

فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!





وكشفت "أميليا بارنهام"، البالغة من العمر 69 عامًا، والتي تعيش في لندن مع زوجها، أنها فازت بجوائز بقيمة قدرها يفوق الـ20 ألف جنيه إسترليني على مدار سنوات عدة.



وأوضحت أميليا، التي تعمل في مجال التمويل، أنها تنفق 60 جنيه إسترليني أسبوعيًا على تذاكر اليانصيب، ولكن بعد فوزها الأخير بمبلغ 800 جنيه إسترليني، استدعتها الشرطة للتحقيق معها على خلفية الفوز لمرات عدة.



وادعت أميليا أن محققًا سابقًا جاء إلى منزلها وطالبها بهويتها، والتقط صورًا لجواز سفرها وطالبها بالكشف عن بياناتها الموجودة في البنك.



وبعد يومين من السحب، ذهبت أميليا إلى مكتب البريد لمحاولة تحصيل أرباحها، لكن الموظفين أخبروها بأنه عليها العودة إلى المتجر الذي اشترت منه التذكرة لتحصيل أموالها، حيث طُلب منها صورًا للجزء الأمامي والخلفي من تذكرتها، ثم قيل لها إن أحد المحققين سيزور منزلها بعد بضعة أسابيع.



ولم تحصل أميليا حتى الآن على مكاسبها بعد حصولها على ثلاثة من الأرقام الخمسة في السحب الذي أجري في الثالث من شباط الفائت. فازت امرأة بجوائز اليانصيب مرات عدة، ولكنها أصبحت تشعر وكأنها "مجرمة" بعد التحقيق معها، وفق ما قالته لموقع " ديلي ميل " البريطاني.وكشفت "أميليا بارنهام"، البالغة من العمر 69 عامًا، والتي تعيش في لندن مع زوجها، أنها فازت بجوائز بقيمة قدرها يفوق الـ20 ألف جنيه إسترليني على مدار سنوات عدة.وأوضحت أميليا، التي تعمل في مجال التمويل، أنها تنفق 60 جنيه إسترليني أسبوعيًا على تذاكر اليانصيب، ولكن بعد فوزها الأخير بمبلغ 800 جنيه إسترليني، استدعتها الشرطة للتحقيق معها على خلفية الفوز لمرات عدة.وادعت أميليا أن محققًا سابقًا جاء إلى منزلها وطالبها بهويتها، والتقط صورًا لجواز سفرها وطالبها بالكشف عن بياناتها الموجودة في البنك.وبعد يومين من السحب، ذهبت أميليا إلى مكتب البريد لمحاولة تحصيل أرباحها، لكن الموظفين أخبروها بأنه عليها العودة إلى المتجر الذي اشترت منه التذكرة لتحصيل أموالها، حيث طُلب منها صورًا للجزء الأمامي والخلفي من تذكرتها، ثم قيل لها إن أحد المحققين سيزور منزلها بعد بضعة أسابيع.ولم تحصل أميليا حتى الآن على مكاسبها بعد حصولها على ثلاثة من الأرقام الخمسة في السحب الذي أجري في الثالث من شباط الفائت.